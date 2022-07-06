В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России САУ Caesar
В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России Caesar в болгарских СМИ
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны попытался оправдаться после сообщения в СМИ Болгарии о продаже России двух французских 155-мм гаубиц CAESAR, сообщает в среду пресс-служба ведомства в Telegram.
Ранее издание Bulgarian Military сообщило, что украинские военные продали российским военнослужащим две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR за 120 тысяч долларов каждую, при том, что стоимость одной гаубицы составляет 7 миллионов долларов. Всего Франция поставила Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров.
"Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает - пропаганда повторяет уже опровергнутый фейк о продаже французских гаубиц CAESAR. Медиа активно распространяет "новость" болгарского издания Bulgarian Military, которое, ссылаясь на французского политика Режиса Кастельно, сообщает, что якобы Украина продала две предоставленные Францией 155-мм гаубицы CAESAR России", - заявила пресс-служба центра, назвав статью в болгарском СМИ "уже опровергнутым фейком".
Ранее в генштабе Франции заявили, что "нет никаких доказательств, подтверждающих информацию" о том, что поставленные Украине французские гаубицы оказались у России, но при этом не стали заявлять, что указанные орудия остались на вооружении Украины.
В конце июня французский политик Режис Кастельно в своем в Telegram-канале написал, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на российский "Уралвагонзавод" для изучения. "Уралвагонзавод" в свою очередь поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) "Цезарь", написав "в хозяйстве пригодится, … шлите ещё".