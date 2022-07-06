Рейтинг@Mail.ru
В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России САУ Caesar - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/gaubitsy-1800785310.html
В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России САУ Caesar
В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России САУ Caesar - РИА Новости, 06.07.2022
В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России САУ Caesar
Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны попытался оправдаться после сообщения в СМИ Болгарии о продаже... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:53
2022-07-06T18:53
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_c05ad2c0d67e7748bbaffc3e894a0201.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны попытался оправдаться после сообщения в СМИ Болгарии о продаже России двух французских 155-мм гаубиц CAESAR, сообщает в среду пресс-служба ведомства в Telegram.Ранее издание Bulgarian Military сообщило, что украинские военные продали российским военнослужащим две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR за 120 тысяч долларов каждую, при том, что стоимость одной гаубицы составляет 7 миллионов долларов. Всего Франция поставила Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров."Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает - пропаганда повторяет уже опровергнутый фейк о продаже французских гаубиц CAESAR. Медиа активно распространяет "новость" болгарского издания Bulgarian Military, которое, ссылаясь на французского политика Режиса Кастельно, сообщает, что якобы Украина продала две предоставленные Францией 155-мм гаубицы CAESAR России", - заявила пресс-служба центра, назвав статью в болгарском СМИ "уже опровергнутым фейком".Ранее в генштабе Франции заявили, что "нет никаких доказательств, подтверждающих информацию" о том, что поставленные Украине французские гаубицы оказались у России, но при этом не стали заявлять, что указанные орудия остались на вооружении Украины.В конце июня французский политик Режис Кастельно в своем в Telegram-канале написал, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на российский "Уралвагонзавод" для изучения. "Уралвагонзавод" в свою очередь поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) "Цезарь", написав "в хозяйстве пригодится, … шлите ещё".
https://ria.ru/20220626/ukraina-1798248269.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_2e5489d01fe8e6efbb7697077fa31e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, франция
18:53 06.07.2022
 
В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России САУ Caesar

В Киеве попытались оправдаться после сообщения о продаже России Caesar в болгарских СМИ

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны попытался оправдаться после сообщения в СМИ Болгарии о продаже России двух французских 155-мм гаубиц CAESAR, сообщает в среду пресс-служба ведомства в Telegram.
Ранее издание Bulgarian Military сообщило, что украинские военные продали российским военнослужащим две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR за 120 тысяч долларов каждую, при том, что стоимость одной гаубицы составляет 7 миллионов долларов. Всего Франция поставила Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров.
"Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает - пропаганда повторяет уже опровергнутый фейк о продаже французских гаубиц CAESAR. Медиа активно распространяет "новость" болгарского издания Bulgarian Military, которое, ссылаясь на французского политика Режиса Кастельно, сообщает, что якобы Украина продала две предоставленные Францией 155-мм гаубицы CAESAR России", - заявила пресс-служба центра, назвав статью в болгарском СМИ "уже опровергнутым фейком".
Ранее в генштабе Франции заявили, что "нет никаких доказательств, подтверждающих информацию" о том, что поставленные Украине французские гаубицы оказались у России, но при этом не стали заявлять, что указанные орудия остались на вооружении Украины.
В конце июня французский политик Режис Кастельно в своем в Telegram-канале написал, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на российский "Уралвагонзавод" для изучения. "Уралвагонзавод" в свою очередь поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) "Цезарь", написав "в хозяйстве пригодится, … шлите ещё".
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 17:36
В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной
 
В миреУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала