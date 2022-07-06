https://ria.ru/20220706/galereya-1800597149.html

Трегулова рассказала, когда работу Кандинского вернут с выставки в Италии

Трегулова рассказала, когда работу Кандинского вернут с выставки в Италии - РИА Новости, 06.07.2022

Трегулова рассказала, когда работу Кандинского вернут с выставки в Италии

Произведения Василия Кандинского, отправленные в на выставку в Италию из собрания Третьяковской галереи, будут возвращены в музей в ближайшие дни, сообщила РИА... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:56

2022-07-06T09:56

2022-07-06T11:51

культура

россия

третьяковская галерея

культура

василий кандинский

италия

зельфира трегулова

новости культуры

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произведения Василия Кандинского, отправленные в на выставку в Италию из собрания Третьяковской галереи, будут возвращены в музей в ближайшие дни, сообщила РИА Новости директор Галереи Зельфира Трегулова."В настоящее время мы с коллегами из других музеев находимся в процессе возврата экспонатов с выставки произведений Василия Кандинского в Италии, которая закрылась 26 июня. В течение ближайших дней все должно быть на территории России - все бумаги оформлены, все необходимые разрешения есть, транспортировка идет полным ходом", - сказала собеседница агентства.По словам Трегуловой, от Третьяковской галереи в этой выставки участвовало "немного, всего несколько работ".

https://ria.ru/20220706/repin-1800569334.html

россия

италия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, третьяковская галерея, культура, василий кандинский, италия, зельфира трегулова, новости культуры