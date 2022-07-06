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Трегулова рассказала, когда работу Кандинского вернут с выставки в Италии - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
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Трегулова рассказала, когда работу Кандинского вернут с выставки в Италии
Трегулова рассказала, когда работу Кандинского вернут с выставки в Италии - РИА Новости, 06.07.2022
Трегулова рассказала, когда работу Кандинского вернут с выставки в Италии
Произведения Василия Кандинского, отправленные в на выставку в Италию из собрания Третьяковской галереи, будут возвращены в музей в ближайшие дни, сообщила РИА... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:56
2022-07-06T11:51
культура
россия
третьяковская галерея
культура
василий кандинский
италия
зельфира трегулова
новости культуры
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произведения Василия Кандинского, отправленные в на выставку в Италию из собрания Третьяковской галереи, будут возвращены в музей в ближайшие дни, сообщила РИА Новости директор Галереи Зельфира Трегулова."В настоящее время мы с коллегами из других музеев находимся в процессе возврата экспонатов с выставки произведений Василия Кандинского в Италии, которая закрылась 26 июня. В течение ближайших дней все должно быть на территории России - все бумаги оформлены, все необходимые разрешения есть, транспортировка идет полным ходом", - сказала собеседница агентства.По словам Трегуловой, от Третьяковской галереи в этой выставки участвовало "немного, всего несколько работ".
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россия, третьяковская галерея, культура, василий кандинский, италия, зельфира трегулова, новости культуры
09:56 06.07.2022 (обновлено: 11:51 06.07.2022)
 
Трегулова рассказала, когда работу Кандинского вернут с выставки в Италии

Директор Третьяковской галереи Трегулова: работы Кандинского скоро вернутся из Италии

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Багатели" Василия Кандинского
Посетитель на выставке Багатели Василия Кандинского - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетитель на выставке "Багатели" Василия Кандинского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произведения Василия Кандинского, отправленные в на выставку в Италию из собрания Третьяковской галереи, будут возвращены в музей в ближайшие дни, сообщила РИА Новости директор Галереи Зельфира Трегулова.
"В настоящее время мы с коллегами из других музеев находимся в процессе возврата экспонатов с выставки произведений Василия Кандинского в Италии, которая закрылась 26 июня. В течение ближайших дней все должно быть на территории России - все бумаги оформлены, все необходимые разрешения есть, транспортировка идет полным ходом", - сказала собеседница агентства.
По словам Трегуловой, от Третьяковской галереи в этой выставки участвовало "немного, всего несколько работ".
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КультураРоссияТретьяковская галереяКультураВасилий КандинскийИталияЗельфира ТрегуловаНовости культуры
 
 
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