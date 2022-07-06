Рейтинг@Mail.ru
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/frantsiya-1800711337.html
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству - РИА Новости, 06.07.2022
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Левые депутаты под предводительством Жан-Люка Меланшона в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента) вынесли вопрос о вотуме недоверия... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:58
2022-07-06T15:58
в мире
элизабет борн
жан-люк меланшон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Левые депутаты под предводительством Жан-Люка Меланшона в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента) вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству перед выступлением премьер-министра Элизабет Борн, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в парламенте.Ранее сообщалось, что оппозиционная коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) намерена инициировать голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн.Ожидается, что Борн выступит в Национальном собрании в 15.00 по местному времени (16.00 мск) с заявлением, в котором объявит о политике нового правительства.Лидер Nupes Жан-Люк Меланшон неоднократно призывал премьера заручиться доверием Национального собрания (нижняя палата парламента). Однако Борн каждый раз отказывалась от этой не являющейся обязательной процедуры.У левого союза есть 131 место в Национальном собрании страны. Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо 289 голосов из 577 депутатов.
https://ria.ru/20220703/freksit-1799943226.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, элизабет борн, жан-люк меланшон
15:58 06.07.2022
 
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Левый союз под предводительством Меланшона вынес вопрос о вотуме недоверия правительству

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Левые депутаты под предводительством Жан-Люка Меланшона в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента) вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству перед выступлением премьер-министра Элизабет Борн, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в парламенте.
Ранее сообщалось, что оппозиционная коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) намерена инициировать голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн.
Ожидается, что Борн выступит в Национальном собрании в 15.00 по местному времени (16.00 мск) с заявлением, в котором объявит о политике нового правительства.
Лидер Nupes Жан-Люк Меланшон неоднократно призывал премьера заручиться доверием Национального собрания (нижняя палата парламента). Однако Борн каждый раз отказывалась от этой не являющейся обязательной процедуры.
У левого союза есть 131 место в Национальном собрании страны. Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо 289 голосов из 577 депутатов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 18:28
Express: французы думают о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах
 
В миреЭлизабет БорнЖан-Люк Меланшон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала