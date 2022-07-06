https://ria.ru/20220706/frantsiya-1800711337.html
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству - РИА Новости, 06.07.2022
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Левые депутаты под предводительством Жан-Люка Меланшона в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента) вынесли вопрос о вотуме недоверия... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:58
2022-07-06T15:58
2022-07-06T15:58
в мире
элизабет борн
жан-люк меланшон
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Левые депутаты под предводительством Жан-Люка Меланшона в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента) вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству перед выступлением премьер-министра Элизабет Борн, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в парламенте.Ранее сообщалось, что оппозиционная коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) намерена инициировать голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн.Ожидается, что Борн выступит в Национальном собрании в 15.00 по местному времени (16.00 мск) с заявлением, в котором объявит о политике нового правительства.Лидер Nupes Жан-Люк Меланшон неоднократно призывал премьера заручиться доверием Национального собрания (нижняя палата парламента). Однако Борн каждый раз отказывалась от этой не являющейся обязательной процедуры.У левого союза есть 131 место в Национальном собрании страны. Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо 289 голосов из 577 депутатов.
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в мире, элизабет борн, жан-люк меланшон
Во Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Левый союз под предводительством Меланшона вынес вопрос о вотуме недоверия правительству
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Левые депутаты под предводительством Жан-Люка Меланшона в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента) вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству перед выступлением премьер-министра Элизабет Борн, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в парламенте.
Ранее сообщалось, что оппозиционная коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) намерена инициировать голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн
.
Ожидается, что Борн выступит в Национальном собрании в 15.00 по местному времени (16.00 мск) с заявлением, в котором объявит о политике нового правительства.
Лидер Nupes Жан-Люк Меланшон
неоднократно призывал премьера заручиться доверием Национального собрания (нижняя палата парламента). Однако Борн каждый раз отказывалась от этой не являющейся обязательной процедуры.
У левого союза есть 131 место в Национальном собрании страны. Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо 289 голосов из 577 депутатов.