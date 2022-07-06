https://ria.ru/20220706/festival-1800663098.html
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России - РИА Новости, 06.07.2022
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России
Организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:00
2022-07-06T14:00
2022-07-06T14:00
культура
новости культуры
сергей беляков
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монте-карло (город)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.По мнению Белякова, такими решениями европейские коллеги создают искусственные границы.Объясняется это тем, что "мир сильно изменился с 24 февраля 2022 года, и сейчас ситуация находится не под контролем организаторов. Письмо вызвало у нас чувство огорчения. Мы считаем, что цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира", отметил гендиректор Росгосцирка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей беляков, росгосцирк, монте-карло (город), европа
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России в 2023 году
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.
"Действительно, мы получили официальное письмо от президента Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, в котором вице-президент фестиваля Урс Пилц сообщает о решении не приглашать российских артистов на 45-й фестиваль в январе 2023 года", — сказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
По мнению Белякова, такими решениями европейские коллеги создают искусственные границы.
Объясняется это тем, что "мир сильно изменился с 24 февраля 2022 года, и сейчас ситуация находится не под контролем организаторов. Письмо вызвало у нас чувство огорчения. Мы считаем, что цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира", отметил гендиректор Росгосцирка.