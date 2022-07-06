https://ria.ru/20220706/festival-1800663098.html

Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России

Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России - РИА Новости, 06.07.2022

Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России

Организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:00

2022-07-06T14:00

2022-07-06T14:00

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новости культуры

сергей беляков

росгосцирк

монте-карло (город)

европа

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.По мнению Белякова, такими решениями европейские коллеги создают искусственные границы.Объясняется это тем, что "мир сильно изменился с 24 февраля 2022 года, и сейчас ситуация находится не под контролем организаторов. Письмо вызвало у нас чувство огорчения. Мы считаем, что цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира", отметил гендиректор Росгосцирка.

https://ria.ru/20220628/kultura-1798759926.html

монте-карло (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей беляков, росгосцирк, монте-карло (город), европа