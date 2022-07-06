Рейтинг@Mail.ru
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220706/festival-1800663098.html
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России - РИА Новости, 06.07.2022
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России
Организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:00
2022-07-06T14:00
культура
новости культуры
сергей беляков
росгосцирк
монте-карло (город)
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156367/56/1563675639_0:206:3000:1894_1920x0_80_0_0_407e5f74b8cbb88b88d11f4dd0c760c2.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.По мнению Белякова, такими решениями европейские коллеги создают искусственные границы.Объясняется это тем, что "мир сильно изменился с 24 февраля 2022 года, и сейчас ситуация находится не под контролем организаторов. Письмо вызвало у нас чувство огорчения. Мы считаем, что цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира", отметил гендиректор Росгосцирка.
https://ria.ru/20220628/kultura-1798759926.html
монте-карло (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156367/56/1563675639_197:0:2864:2000_1920x0_80_0_0_e172e3f6e6cdb5bd252b16228ba6018e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, сергей беляков, росгосцирк, монте-карло (город), европа
14:00 06.07.2022
 
Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России

Цирковой фестиваль в Монте-Карло отказался от участия артистов из России в 2023 году

© AP Photo / Daniel Cole, PoolМеждународный цирковой фестиваль в Монте-Карло
Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Daniel Cole, Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.
"Действительно, мы получили официальное письмо от президента Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, в котором вице-президент фестиваля Урс Пилц сообщает о решении не приглашать российских артистов на 45-й фестиваль в январе 2023 года", — сказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
По мнению Белякова, такими решениями европейские коллеги создают искусственные границы.
Объясняется это тем, что "мир сильно изменился с 24 февраля 2022 года, и сейчас ситуация находится не под контролем организаторов. Письмо вызвало у нас чувство огорчения. Мы считаем, что цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира", отметил гендиректор Росгосцирка.
Писатель Евгений Водолазкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 17:31Культура
Писатель Водолазкин прокомментировал запреты Запада на русскую культуру
 
КультураНовости культурыСергей БеляковРосгосциркМонте-Карло (город)Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала