https://ria.ru/20220706/evakuatsiya-1800811582.html
В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 24 тысяч человек
В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 24 тысяч человек - РИА Новости, 06.07.2022
В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 24 тысяч человек
Более 24 тысяч человек въехали за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:56
2022-07-06T21:56
2022-07-06T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
донбасс
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 24 тысяч человек въехали за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 068 человек, в том числе 3 726 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 359 135 человек, из которых 371 925 детей", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, донбасс
В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 24 тысяч человек
МО: более 24 тысяч человек въехали за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины