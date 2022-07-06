https://ria.ru/20220706/evakuatsiya-1800811582.html

В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 24 тысяч человек

В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 24 тысяч человек - РИА Новости, 06.07.2022

В Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 24 тысяч человек

Более 24 тысяч человек въехали за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:56

2022-07-06T21:56

2022-07-06T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

украина

донбасс

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 24 тысяч человек въехали за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 068 человек, в том числе 3 726 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 359 135 человек, из которых 371 925 детей", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, донбасс