Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили
Минэнерго ДНР: специалисты восстановили энергоснабжение Мариупольского торгового порта
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенный катер патрулирует акваторию порта в Мариуполе
Военный катер патрулирует акваторию порта в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Напряжение было подано на подстанцию, питающую морской торговый порт Мариуполя, энергоснабжение порта было полностью восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
"Сегодня, 6 июля, восстановлено энергоснабжение Мариупольского морского торгового порта. После огромнейшего объема работ на энергообьектах Мариуполя, выполненного в кратчайшие сроки сотрудниками ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания", "Государственная магистральная сетевая компания" и подрядчика из Российской Федерации ООО "Капшин", было подано напряжение на подстанцию 35 кВ "Порт", питающую предприятие", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
Отмечается, что для этого "энергетикам пришлось устранить многочисленные повреждения" на воздушной линии, кабельной линии, подстанции и оборудовании самой портовой подстанции.
Ранее о запуске электроснабжения к морскому порту Мариуполя сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он заявлял, что порт готовили к началу работы.