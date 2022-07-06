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Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили - РИА Новости, 06.07.2022
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Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили
Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили - РИА Новости, 06.07.2022
Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили
Напряжение было подано на подстанцию, питающую морской торговый порт Мариуполя, энергоснабжение порта было полностью восстановлено, сообщает министерство угля и РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:43
2022-07-06T19:43
жкх
марат хуснуллин
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Напряжение было подано на подстанцию, питающую морской торговый порт Мариуполя, энергоснабжение порта было полностью восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Отмечается, что для этого "энергетикам пришлось устранить многочисленные повреждения" на воздушной линии, кабельной линии, подстанции и оборудовании самой портовой подстанции.Ранее о запуске электроснабжения к морскому порту Мариуполя сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он заявлял, что порт готовили к началу работы.
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жкх, марат хуснуллин, мариуполь, россия
19:43 06.07.2022
 
Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили

Минэнерго ДНР: специалисты восстановили энергоснабжение Мариупольского торгового порта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенный катер патрулирует акваторию порта в Мариуполе
Военный катер патрулирует акваторию порта в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военный катер патрулирует акваторию порта в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Напряжение было подано на подстанцию, питающую морской торговый порт Мариуполя, энергоснабжение порта было полностью восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
"Сегодня, 6 июля, восстановлено энергоснабжение Мариупольского морского торгового порта. После огромнейшего объема работ на энергообьектах Мариуполя, выполненного в кратчайшие сроки сотрудниками ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания", "Государственная магистральная сетевая компания" и подрядчика из Российской Федерации ООО "Капшин", было подано напряжение на подстанцию 35 кВ "Порт", питающую предприятие", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
Отмечается, что для этого "энергетикам пришлось устранить многочисленные повреждения" на воздушной линии, кабельной линии, подстанции и оборудовании самой портовой подстанции.
Ранее о запуске электроснабжения к морскому порту Мариуполя сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он заявлял, что порт готовили к началу работы.
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