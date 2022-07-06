https://ria.ru/20220706/energosnabzhenie-1800793810.html

Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили

Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили - РИА Новости, 06.07.2022

Электроснабжение торгового порта Мариуполя восстановили

Напряжение было подано на подстанцию, питающую морской торговый порт Мариуполя, энергоснабжение порта было полностью восстановлено, сообщает министерство угля и РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:43

2022-07-06T19:43

2022-07-06T19:43

жкх

марат хуснуллин

мариуполь

россия

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Напряжение было подано на подстанцию, питающую морской торговый порт Мариуполя, энергоснабжение порта было полностью восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Отмечается, что для этого "энергетикам пришлось устранить многочисленные повреждения" на воздушной линии, кабельной линии, подстанции и оборудовании самой портовой подстанции.Ранее о запуске электроснабжения к морскому порту Мариуполя сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он заявлял, что порт готовили к началу работы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, марат хуснуллин, мариуполь, россия