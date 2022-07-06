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Алиханов отверг вариант возвращения транзита с ограничением его объема - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов отверг вариант возвращения транзита с ограничением его объема
Алиханов отверг вариант возвращения транзита с ограничением его объема - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов отверг вариант возвращения транзита с ограничением его объема
Калининградскую область не устроит вариант возобновления транзита с условием ограничения его объема, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:17
2022-07-06T17:25
в мире
россия
литва
мария захарова
маркус эдерер
калининград
калининградская область
евросоюз
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградскую область не устроит вариант возобновления транзита с условием ограничения его объема, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.Версию о скором возобновлении транзита через Литву, но с ограничением - только в тех объемах, что были до начала спецоперации, ранее выдвигали эксперты."Нет. Ну, точнее, это, наверное, какой-то хороший, значительный шаг вперед, но на наш взгляд, он не имеет под собой никакой смысловой нагрузки", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, устроит ли Калининградскую область вариант возобновления транзита с условием ограничения объема.Губернатор уточнил, что в регионе в любой момент может открыться новое предприятие, которому потребуется дополнительный объем каких-то товаров.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220630/litva-1799205010.html
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в мире, россия, литва, мария захарова, маркус эдерер, калининград, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, антон алиханов
12:17 06.07.2022 (обновлено: 17:25 06.07.2022)
 
Алиханов отверг вариант возвращения транзита с ограничением его объема

Алиханов: Калининград не устроит возвращение транзита с условием ограничения объема

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградскую область не устроит вариант возобновления транзита с условием ограничения его объема, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
Версию о скором возобновлении транзита через Литву, но с ограничением - только в тех объемах, что были до начала спецоперации, ранее выдвигали эксперты.
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"Нет. Ну, точнее, это, наверное, какой-то хороший, значительный шаг вперед, но на наш взгляд, он не имеет под собой никакой смысловой нагрузки", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, устроит ли Калининградскую область вариант возобновления транзита с условием ограничения объема.
Губернатор уточнил, что в регионе в любой момент может открыться новое предприятие, которому потребуется дополнительный объем каких-то товаров.
"Они боятся, что калининградский транзит используется для экспорта и импорта. Секунду. Я российский экономический агент, я привез товар в Калининград своему контрагенту, который его перерабатывает и делает из него другие товары, которые, например, продает в Мексику, в Нигерию, в Индию, в Китай. Что, нам теперь запрещено это делать? На каком основании? Какое отношение это имеет к Евросоюзу, может мне кто-нибудь объяснить? Опять какая-то ересь. Вот эти оговорки – столько-то, но не больше, слушайте, ваше какое дело? Если РФ хочет с кем-то торговать, то она имеет такие возможности и по линии Калининграда. Вы зачем ограничиваете наши возможности здесь?" - добавил он.
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Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
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В миреРоссияЛитваМария ЗахароваМаркус ЭдерерКалининградКалининградская областьЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииАнтон Алиханов
 
 
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