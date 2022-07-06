https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800640808.html

Алиханов отверг вариант возвращения транзита с ограничением его объема

Алиханов отверг вариант возвращения транзита с ограничением его объема - РИА Новости, 06.07.2022

Алиханов отверг вариант возвращения транзита с ограничением его объема

Калининградскую область не устроит вариант возобновления транзита с условием ограничения его объема, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:17

2022-07-06T12:17

2022-07-06T17:25

в мире

россия

литва

мария захарова

маркус эдерер

калининград

калининградская область

евросоюз

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградскую область не устроит вариант возобновления транзита с условием ограничения его объема, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.Версию о скором возобновлении транзита через Литву, но с ограничением - только в тех объемах, что были до начала спецоперации, ранее выдвигали эксперты."Нет. Ну, точнее, это, наверное, какой-то хороший, значительный шаг вперед, но на наш взгляд, он не имеет под собой никакой смысловой нагрузки", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, устроит ли Калининградскую область вариант возобновления транзита с условием ограничения объема.Губернатор уточнил, что в регионе в любой момент может открыться новое предприятие, которому потребуется дополнительный объем каких-то товаров.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20220630/litva-1799205010.html

https://ria.ru/20220630/litva-1799150458.html

https://ria.ru/20220702/litva-1799754164.html

россия

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калининградская область

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в мире, россия, литва, мария захарова, маркус эдерер, калининград, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, антон алиханов