https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800623314.html
Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России
Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России - РИА Новости, 06.07.2022
Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России
Программа параллельного импорта, заморозка инвестиционных программ, увеличение стоимости комплектующих и сроков их поставки, дефицит кадров - все это тормозит... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:29
2022-07-06T11:29
2022-07-06T11:32
экономика
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795468434_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_395effd8739c91516c5375558ec54b80.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Программа параллельного импорта, заморозка инвестиционных программ, увеличение стоимости комплектующих и сроков их поставки, дефицит кадров - все это тормозит развитие российской робототехники, заявил директор Центра робототехники Алексей Гонноченко.Гонноченко добавил, что на отрасль также негативно влияет невозможность прогнозирования стоимости изделия в серии. "Мы не можем сказать, сколько будет стоить наш робот через 2 года из-за задержки сроков поставки комплектующих", - отметил он."У нас также дефицит кадров, нам не хватает людей, они долго учатся, однако все равно вся экономика кадров стоит дешевле, чем разработать нового робота, который будет завязывать верёвочку", - пояснил он.Подводя итог, Гонноченко поделился мнением, что отрасль нуждается в поддержке со стороны государства, в частности, в области векторных планов и инструментов компенсации и монетизации перечисленных им рисков.
https://ria.ru/20220627/zapret-1798404598.html
https://ria.ru/20220627/tekhnologii-1798292726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795468434_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_221fd5751596792a8c8ea8caf4369d22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, технологии
11:29 06.07.2022 (обновлено: 11:32 06.07.2022)
Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России
Эксперт Гонноченко: роботехника страдает из-за серого импорта, малых инвестиций и поставок
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Программа параллельного импорта, заморозка инвестиционных программ, увеличение стоимости комплектующих и сроков их поставки, дефицит кадров - все это тормозит развитие российской робототехники, заявил директор Центра робототехники Алексей Гонноченко.
"У нас есть несколько факторов, которые тормозят развитие роботехники в стране. Во-первых, это "серый" импорт или "привезём все из Китая". Во-вторых, это заморозка планов по инвестициям и существенное увеличение стоимости и сроков поставки комплектующих... Последнее - прекращение сотрудничества в научной и технической отрасли", - сказал он на сессии "Развитие робототехники как фактор опережающего роста промышленности" в рамках промышленного форума "Иннопром-2022".
Гонноченко добавил, что на отрасль также негативно влияет невозможность прогнозирования стоимости изделия в серии. "Мы не можем сказать, сколько будет стоить наш робот через 2 года из-за задержки сроков поставки комплектующих", - отметил он.
"У нас также дефицит кадров, нам не хватает людей, они долго учатся, однако все равно вся экономика кадров стоит дешевле, чем разработать нового робота, который будет завязывать верёвочку", - пояснил он.
Подводя итог, Гонноченко поделился мнением, что отрасль нуждается в поддержке со стороны государства, в частности, в области векторных планов и инструментов компенсации и монетизации перечисленных им рисков.