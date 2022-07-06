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Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России - РИА Новости, 06.07.2022
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Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России
Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России - РИА Новости, 06.07.2022
Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России
Программа параллельного импорта, заморозка инвестиционных программ, увеличение стоимости комплектующих и сроков их поставки, дефицит кадров - все это тормозит... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:29
2022-07-06T11:32
экономика
россия
технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Программа параллельного импорта, заморозка инвестиционных программ, увеличение стоимости комплектующих и сроков их поставки, дефицит кадров - все это тормозит развитие российской робототехники, заявил директор Центра робототехники Алексей Гонноченко.Гонноченко добавил, что на отрасль также негативно влияет невозможность прогнозирования стоимости изделия в серии. "Мы не можем сказать, сколько будет стоить наш робот через 2 года из-за задержки сроков поставки комплектующих", - отметил он."У нас также дефицит кадров, нам не хватает людей, они долго учатся, однако все равно вся экономика кадров стоит дешевле, чем разработать нового робота, который будет завязывать верёвочку", - пояснил он.Подводя итог, Гонноченко поделился мнением, что отрасль нуждается в поддержке со стороны государства, в частности, в области векторных планов и инструментов компенсации и монетизации перечисленных им рисков.
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экономика, россия, технологии
11:29 06.07.2022 (обновлено: 11:32 06.07.2022)
 
Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России

Эксперт Гонноченко: роботехника страдает из-за серого импорта, малых инвестиций и поставок

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРобособака в зале
Робособака в зале - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Программа параллельного импорта, заморозка инвестиционных программ, увеличение стоимости комплектующих и сроков их поставки, дефицит кадров - все это тормозит развитие российской робототехники, заявил директор Центра робототехники Алексей Гонноченко.
"У нас есть несколько факторов, которые тормозят развитие роботехники в стране. Во-первых, это "серый" импорт или "привезём все из Китая". Во-вторых, это заморозка планов по инвестициям и существенное увеличение стоимости и сроков поставки комплектующих... Последнее - прекращение сотрудничества в научной и технической отрасли", - сказал он на сессии "Развитие робототехники как фактор опережающего роста промышленности" в рамках промышленного форума "Иннопром-2022".
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Гонноченко добавил, что на отрасль также негативно влияет невозможность прогнозирования стоимости изделия в серии. "Мы не можем сказать, сколько будет стоить наш робот через 2 года из-за задержки сроков поставки комплектующих", - отметил он.
"У нас также дефицит кадров, нам не хватает людей, они долго учатся, однако все равно вся экономика кадров стоит дешевле, чем разработать нового робота, который будет завязывать верёвочку", - пояснил он.
Подводя итог, Гонноченко поделился мнением, что отрасль нуждается в поддержке со стороны государства, в частности, в области векторных планов и инструментов компенсации и монетизации перечисленных им рисков.
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