https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800623314.html

Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России

Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России - РИА Новости, 06.07.2022

Эксперт назвал проблемы рынка роботехники в России

Программа параллельного импорта, заморозка инвестиционных программ, увеличение стоимости комплектующих и сроков их поставки, дефицит кадров - все это тормозит... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:29

2022-07-06T11:29

2022-07-06T11:32

экономика

россия

технологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Программа параллельного импорта, заморозка инвестиционных программ, увеличение стоимости комплектующих и сроков их поставки, дефицит кадров - все это тормозит развитие российской робототехники, заявил директор Центра робототехники Алексей Гонноченко.Гонноченко добавил, что на отрасль также негативно влияет невозможность прогнозирования стоимости изделия в серии. "Мы не можем сказать, сколько будет стоить наш робот через 2 года из-за задержки сроков поставки комплектующих", - отметил он."У нас также дефицит кадров, нам не хватает людей, они долго учатся, однако все равно вся экономика кадров стоит дешевле, чем разработать нового робота, который будет завязывать верёвочку", - пояснил он.Подводя итог, Гонноченко поделился мнением, что отрасль нуждается в поддержке со стороны государства, в частности, в области векторных планов и инструментов компенсации и монетизации перечисленных им рисков.

https://ria.ru/20220627/zapret-1798404598.html

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экономика, россия, технологии