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Курс доллара поднялся выше 65 рублей

Курс доллара поднялся выше 65 рублей - РИА Новости, 06.07.2022

Курс доллара поднялся выше 65 рублей

Рубль второй день подряд резко теряет в стоимости, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:47

2022-07-06T10:47

2022-07-06T18:03

экономика

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль второй день подряд резко теряет в стоимости, следует из динамики торгов на Московской бирже.Так, к 10:20 курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,66 рубля — до 63,91 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 65,81. При этом американская валюта впервые с 3 июня подскакивала до 64,95 рубля, а евро в первый раз с 30 мая достиг 66,65.В последние месяцы рубль серьезно укреплялся и 29 июня обновил многолетние максимумы — доллар опускался до 50,01 рубля, евро — до 52,7 рубля. Власти выражали обеспокоенность этим процессом, и глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран. После этого рубль начал сдавать позиции и за последние три торговые сессии потерял более 15 процентов стоимости.

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