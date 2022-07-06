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Курс доллара поднялся выше 65 рублей - РИА Новости, 06.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800607246.html
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей - РИА Новости, 06.07.2022
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Рубль второй день подряд резко теряет в стоимости, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:47
2022-07-06T18:03
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
курс доллара
доллар
евро
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль второй день подряд резко теряет в стоимости, следует из динамики торгов на Московской бирже.Так, к 10:20 курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,66 рубля — до 63,91 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 65,81. При этом американская валюта впервые с 3 июня подскакивала до 64,95 рубля, а евро в первый раз с 30 мая достиг 66,65.В последние месяцы рубль серьезно укреплялся и 29 июня обновил многолетние максимумы — доллар опускался до 50,01 рубля, евро — до 52,7 рубля. Власти выражали обеспокоенность этим процессом, и глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран. После этого рубль начал сдавать позиции и за последние три торговые сессии потерял более 15 процентов стоимости.
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экономика, россия, курс доллара, доллар, евро, рубль, курс рубля, валюта, динамика курсов валют, московская биржа
10:47 06.07.2022 (обновлено: 18:03 06.07.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 65 рублей

Курс евро на Мосбирже подскакивал выше 66 рублей, доллара — почти до 65 рублей

© РИА Новости / Илья ПиталевПрохожий у пункта обмена валют в Москве
Прохожий у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Прохожий у пункта обмена валют в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль второй день подряд резко теряет в стоимости, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Так, к 10:20 курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,66 рубля — до 63,91 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 65,81. При этом американская валюта впервые с 3 июня подскакивала до 64,95 рубля, а евро в первый раз с 30 мая достиг 66,65.
В последние месяцы рубль серьезно укреплялся и 29 июня обновил многолетние максимумы — доллар опускался до 50,01 рубля, евро — до 52,7 рубля. Власти выражали обеспокоенность этим процессом, и глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран.
После этого рубль начал сдавать позиции и за последние три торговые сессии потерял более 15 процентов стоимости.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияКурс доллараДолларевроРубльКурс рубляВалютаДинамика курсов валютМосковская биржа
 
 
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