https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800607246.html
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей - РИА Новости, 06.07.2022
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Рубль второй день подряд резко теряет в стоимости, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:47
2022-07-06T10:47
2022-07-06T18:03
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
курс доллара
доллар
евро
рубль
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800674456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d7bf795193f1fcc8bef9305b2871ade.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль второй день подряд резко теряет в стоимости, следует из динамики торгов на Московской бирже.Так, к 10:20 курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,66 рубля — до 63,91 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 65,81. При этом американская валюта впервые с 3 июня подскакивала до 64,95 рубля, а евро в первый раз с 30 мая достиг 66,65.В последние месяцы рубль серьезно укреплялся и 29 июня обновил многолетние максимумы — доллар опускался до 50,01 рубля, евро — до 52,7 рубля. Власти выражали обеспокоенность этим процессом, и глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран. После этого рубль начал сдавать позиции и за последние три торговые сессии потерял более 15 процентов стоимости.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800674456_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a3f4aa130cf2c7773d4b54fcbb5dfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс доллара, доллар, евро, рубль, курс рубля, валюта, динамика курсов валют, московская биржа
10:47 06.07.2022 (обновлено: 18:03 06.07.2022)
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс евро на Мосбирже подскакивал выше 66 рублей, доллара — почти до 65 рублей