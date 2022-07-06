https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800598986.html

В России в первом полугодии вырос импорт шин

В России в первом полугодии вырос импорт шин - РИА Новости, 06.07.2022

В России в первом полугодии вырос импорт шин

Импорт шин в Россию вырос почти на 30% в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 - до 10,9 миллиона штук, при этом треть поставок... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:07

2022-07-06T10:07

2022-07-06T10:09

экономика

россия

китай

япония

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Импорт шин в Россию вырос почти на 30% в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 - до 10,9 миллиона штук, при этом треть поставок пришлась на Китай, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."Импорт шин в первом полугодии вырос более чем на 28% по сравнению с первым полугодием 2021 года. … За первые шесть месяцев этого года в Россию было ввезено почти 10,9 миллиона шин и покрышек, а за аналогичный период прошлого года - чуть менее 8,5 миллиона", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первые два месяца импорт был ниже, а с марта по июнь включительно превысил показатели 2021 года. Так, на март пришелся пик поставок в текущем году."По итогам первых шести месяцев 2022 года доля импортных шин на российском рынке составила 30%. В топ-5 стран-импортеров за первое полугодие 2022 года вошли Китай, Республика Корея, Япония, Люксембург и Германия, потеснившая Сербию, которая по итогам первого полугодия 2021 года занимала пятое место", - добавляется в сообщении.При этом Корея, Япония, Люксембург и Германия существенно снизили поставки в Россию, а Китай - нарастил. Уточняется, что треть всего импорта шин в РФ в первом полугодии пришлась на продукцию из Китая.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800465866.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/import-1800424829.html

https://ria.ru/20220704/import-1800080443.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, япония