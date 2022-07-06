https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800578843.html

Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике

Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике - РИА Новости, 06.07.2022

Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что для консолидации производства микроэлектроники в России потребуется новая госкорпорация. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:01

2022-07-06T09:01

2022-07-06T11:37

экономика

россия

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дмитрий рогозин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что для консолидации производства микроэлектроники в России потребуется новая госкорпорация.По словам Рогозина, такая необходимость вызвана тем, что именно на эту отрасль повлияли санкции.Что касается ракетостроения, создания космодромов, топлива и его компонентов, то здесь санкции не оказали никакого воздействия, добавил глава "Роскосмоса". Он отметил, что западные ограничения несколько сказались на химической продукции — маслах и красках. Но их производство планируется организовать на Салаватском химкомбинате.Накануне Рогозин предложил национализировать производство космической элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".

https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800465866.html

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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экономика, россия, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий рогозин