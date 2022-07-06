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Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике - РИА Новости, 06.07.2022
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Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике
Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике - РИА Новости, 06.07.2022
Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что для консолидации производства микроэлектроники в России потребуется новая госкорпорация. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:01
2022-07-06T11:37
экономика
россия
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дмитрий рогозин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что для консолидации производства микроэлектроники в России потребуется новая госкорпорация.По словам Рогозина, такая необходимость вызвана тем, что именно на эту отрасль повлияли санкции.Что касается ракетостроения, создания космодромов, топлива и его компонентов, то здесь санкции не оказали никакого воздействия, добавил глава "Роскосмоса". Он отметил, что западные ограничения несколько сказались на химической продукции — маслах и красках. Но их производство планируется организовать на Салаватском химкомбинате.Накануне Рогозин предложил национализировать производство космической элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".
https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800465866.html
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экономика, россия, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий рогозин
09:01 06.07.2022 (обновлено: 11:37 06.07.2022)
 
Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике

Глава "Роскосмоса" Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что для консолидации производства микроэлектроники в России потребуется новая госкорпорация.

"Может быть, есть смысл подумать над тем, чтобы национализировать все эти предприятия, они сейчас находятся в частных руках, поставить их под жесточайший контроль, может быть, создать отдельную госкорпорацию, которая будет заниматься микроэлектроникой, радиоэлектроникой и силовой электроникой, потому что мы без этого не выживем", — сказал он журналистам.

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По словам Рогозина, такая необходимость вызвана тем, что именно на эту отрасль повлияли санкции.
Что касается ракетостроения, создания космодромов, топлива и его компонентов, то здесь санкции не оказали никакого воздействия, добавил глава "Роскосмоса". Он отметил, что западные ограничения несколько сказались на химической продукции — маслах и красках. Но их производство планируется организовать на Салаватском химкомбинате.
Накануне Рогозин предложил национализировать производство космической элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".
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ЭкономикаРоссияРоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий Рогозин
 
 
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