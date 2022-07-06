09:01 06.07.2022 (обновлено: 11:37 06.07.2022)
Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике
Глава "Роскосмоса" Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что для консолидации производства микроэлектроники в России потребуется новая госкорпорация.
"Может быть, есть смысл подумать над тем, чтобы национализировать все эти предприятия, они сейчас находятся в частных руках, поставить их под жесточайший контроль, может быть, создать отдельную госкорпорацию, которая будет заниматься микроэлектроникой, радиоэлектроникой и силовой электроникой, потому что мы без этого не выживем", — сказал он журналистам.
По словам Рогозина, такая необходимость вызвана тем, что именно на эту отрасль повлияли санкции.
Что касается ракетостроения, создания космодромов, топлива и его компонентов, то здесь санкции не оказали никакого воздействия, добавил глава "Роскосмоса". Он отметил, что западные ограничения несколько сказались на химической продукции — маслах и красках. Но их производство планируется организовать на Салаватском химкомбинате.
Накануне Рогозин предложил национализировать производство космической элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".