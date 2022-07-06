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Эксперт предложил укреплять диалог между журналистами Египта и России - РИА Новости, 06.07.2022
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Эксперт предложил укреплять диалог между журналистами Египта и России
Эксперт предложил укреплять диалог между журналистами Египта и России - РИА Новости, 06.07.2022
Эксперт предложил укреплять диалог между журналистами Египта и России
Необходимо, чтобы такие СМИ как RТ, Sputnik и РИА Новости стали основным источником объективной информации по спецоперации на Украине для арабского населения,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:28
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в мире
россия
египет
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Необходимо, чтобы такие СМИ как RТ, Sputnik и РИА Новости стали основным источником объективной информации по спецоперации на Украине для арабского населения, заявила профессор политологии Каирского университета, член Египетского совета по международным делам Нурхан Эль-Шейх на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".Это, по мнению Эль-Шейх, положительно сказалось бы на российско-арабском сотрудничестве, потому что арабский мир "получал бы более объективную картину того, что происходит на самом деле".В этом вопросе также важно учитывать общие настроения общества арабского мира, которое преимущественно настроено пророссийски, заключила Эль-Шейх.
https://ria.ru/20220705/bayden-1800208100.html
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в мире, россия, египет
16:28 06.07.2022 (обновлено: 16:35 06.07.2022)
 
Эксперт предложил укреплять диалог между журналистами Египта и России

Эль-Шейх: СМИ из России должны стать главным источником информации для арабского мира

© Фото : Pexels / ThisIsEngineeringРабота СМИ
Работа СМИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Pexels / ThisIsEngineering
Работа СМИ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Необходимо, чтобы такие СМИ как RТ, Sputnik и РИА Новости стали основным источником объективной информации по спецоперации на Украине для арабского населения, заявила профессор политологии Каирского университета, член Египетского совета по международным делам Нурхан Эль-Шейх на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
"Очень важно сотрудничество между российскими и арабскими медиа, что касается освещения российской военной операции на Украине. И то, чтобы русские источники Sputnik, RТ и РИА Новости стали основным путём, через который население арабского мира получало бы информацию", - подчеркнула она.
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Это, по мнению Эль-Шейх, положительно сказалось бы на российско-арабском сотрудничестве, потому что арабский мир "получал бы более объективную картину того, что происходит на самом деле".
"Раньше традиционно было заметно влияние западных информационных агентств и пропаганды. Поэтому очень важно делать все для того, чтобы укреплять диалог между нашими журналистами", - сказала она.
В этом вопросе также важно учитывать общие настроения общества арабского мира, которое преимущественно настроено пророссийски, заключила Эль-Шейх.
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