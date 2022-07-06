https://ria.ru/20220706/egipet-1800728394.html

Эксперт предложил укреплять диалог между журналистами Египта и России

Эксперт предложил укреплять диалог между журналистами Египта и России - РИА Новости, 06.07.2022

Эксперт предложил укреплять диалог между журналистами Египта и России

Необходимо, чтобы такие СМИ как RТ, Sputnik и РИА Новости стали основным источником объективной информации по спецоперации на Украине для арабского населения,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:28

2022-07-06T16:28

2022-07-06T16:35

в мире

россия

египет

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Необходимо, чтобы такие СМИ как RТ, Sputnik и РИА Новости стали основным источником объективной информации по спецоперации на Украине для арабского населения, заявила профессор политологии Каирского университета, член Египетского совета по международным делам Нурхан Эль-Шейх на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".Это, по мнению Эль-Шейх, положительно сказалось бы на российско-арабском сотрудничестве, потому что арабский мир "получал бы более объективную картину того, что происходит на самом деле".В этом вопросе также важно учитывать общие настроения общества арабского мира, которое преимущественно настроено пророссийски, заключила Эль-Шейх.

https://ria.ru/20220705/bayden-1800208100.html

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