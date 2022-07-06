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Только один из 150 британских тори выступил в поддержку Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022
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Только один из 150 британских тори выступил в поддержку Джонсона
Только один из 150 британских тори выступил в поддержку Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022
Только один из 150 британских тори выступил в поддержку Джонсона
Только один из 150 тори, присутствовавших на встрече комитета британской Консервативной партии (так называемый "комитет 1922"), выступил в поддержку лидера... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:30
2022-07-06T21:30
в мире
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Только один из 150 тори, присутствовавших на встрече комитета британской Консервативной партии (так называемый "комитет 1922"), выступил в поддержку лидера партии и премьера страны Бориса Джонсона."На заседании комитета членов парламента от консерваторов, не занимающих должности в правительстве (комитет 1922), только один член парламента (Дэниэл Кавчински) "выступил положительно" в пользу Бориса Джонсона", - говорится в сообщении телеканала Sky News.Телеканал отмечает, что такой расклад не совсем хорош, учитывая, что всего на встрече присутствовали 150 парламентариев.Ранее Sky News сообщил, что комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, которое, по его информации, изменит правила о вотуме недоверия партийному лидеру, которым сейчас является Джонсон. На сколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет, пока неизвестно. При этом, как сообщал телеканал, до смены руководства комитета партии правила смены партийного лидера останутся неизменными.Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Всего менее чем за сутки свои посты покинули более 30 сотрудников правительства, в том числе главы минфина и минздрава.
https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800800272.html
https://ria.ru/20220706/velikobritaniya-1800755135.html
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в мире, борис джонсон, великобритания
21:30 06.07.2022
 
Только один из 150 британских тори выступил в поддержку Джонсона

Только один из 150 британских тори на встрече комитета партии поддержал Джонсона

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Только один из 150 тори, присутствовавших на встрече комитета британской Консервативной партии (так называемый "комитет 1922"), выступил в поддержку лидера партии и премьера страны Бориса Джонсона.
"На заседании комитета членов парламента от консерваторов, не занимающих должности в правительстве (комитет 1922), только один член парламента (Дэниэл Кавчински) "выступил положительно" в пользу Бориса Джонсона", - говорится в сообщении телеканала Sky News.
Телеканал отмечает, что такой расклад не совсем хорош, учитывая, что всего на встрече присутствовали 150 парламентариев.
Ранее Sky News сообщил, что комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, которое, по его информации, изменит правила о вотуме недоверия партийному лидеру, которым сейчас является Джонсон. На сколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет, пока неизвестно. При этом, как сообщал телеканал, до смены руководства комитета партии правила смены партийного лидера останутся неизменными.
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Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Всего менее чем за сутки свои посты покинули более 30 сотрудников правительства, в том числе главы минфина и минздрава.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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