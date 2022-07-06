https://ria.ru/20220706/doroga-1800297378.html

Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов

Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов - РИА Новости, 06.07.2022

Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов

Дорога от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара займет всего 15 часов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T03:27

2022-07-06T03:27

2022-07-06T03:30

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дорога от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара займет всего 15 часов, заявил в интервью РИА Новости глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко."От Джубги до Сочи (путь — ред.) сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1 500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки", — сказал он.Петушенко подчеркнул, что строительство обходов Ростова и Краснодара планируется завершить через год. Сроки по трассе Джубга-Сочи пока определяются, но их госкомпания намерена утвердить до конца года и представить проект президенту.

https://ria.ru/20220704/turisty-1800110669.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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