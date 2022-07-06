https://ria.ru/20220706/doroga-1800297378.html
Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов
Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов - РИА Новости, 06.07.2022
Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов
Дорога от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара займет всего 15 часов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:27
2022-07-06T03:27
2022-07-06T03:30
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дорога от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара займет всего 15 часов, заявил в интервью РИА Новости глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко."От Джубги до Сочи (путь — ред.) сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1 500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки", — сказал он.Петушенко подчеркнул, что строительство обходов Ростова и Краснодара планируется завершить через год. Сроки по трассе Джубга-Сочи пока определяются, но их госкомпания намерена утвердить до конца года и представить проект президенту.
https://ria.ru/20220704/turisty-1800110669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авто, сочи, москва, ростов, краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы, краснодар, строительство
03:27 06.07.2022 (обновлено: 03:30 06.07.2022)
Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов
Глава "Автодора": путь от Москвы до Сочи в перспективе займет 15 часов
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дорога от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара займет всего 15 часов, заявил в интервью РИА Новости глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"От Джубги до Сочи (путь — ред.) сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1 500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки", — сказал он.
Петушенко подчеркнул, что строительство обходов Ростова и Краснодара планируется завершить через год.
Сроки по трассе Джубга-Сочи пока определяются, но их госкомпания намерена утвердить до конца года и представить проект президенту.