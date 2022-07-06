Украинские боевики обстреливают все девять районов Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: украинские боевики обстреливают все девять районов города
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил РИА Новости, что украинские боевики в полном объёме используют импортное вооружение для обстрела города, ударам подвергаются все девять районов.
"Получая новые виды вооружения, украинские формирования используют их в полном объёме. На сегодняшний момент у нас нет в глобальном смысле понятия "прифронтовой район". Все девять районов из девяти существующих в Донецке подвергаются обстрелам", - сказал собеседник агентства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган".
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.