https://ria.ru/20220706/donetsk-1800793481.html

Украинские боевики обстреливают все девять районов Донецка

Украинские боевики обстреливают все девять районов Донецка - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские боевики обстреливают все девять районов Донецка

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил РИА Новости, что украинские боевики в полном объёме используют импортное вооружение для обстрела города,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:42

2022-07-06T19:42

2022-07-06T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил РИА Новости, что украинские боевики в полном объёме используют импортное вооружение для обстрела города, ударам подвергаются все девять районов."Получая новые виды вооружения, украинские формирования используют их в полном объёме. На сегодняшний момент у нас нет в глобальном смысле понятия "прифронтовой район". Все девять районов из девяти существующих в Донецке подвергаются обстрелам", - сказал собеседник агентства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган".В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины