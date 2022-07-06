https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс - РИА Новости, 06.07.2022
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания в среду предложил депутатам Госдумы отправиться в командировку в ЛНР и ДНР для обсуждения с... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:06
2022-07-06T15:06
2022-07-06T15:06
специальная военная операция на украине
политика
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания в среду предложил депутатам Госдумы отправиться в командировку в ЛНР и ДНР для обсуждения с коллегами вопросов помощи Донбассу, формирования правового поля."Можно совершенно спокойно, причём оформив командировку, без пропусков посещений зала Государственной думы, где принимаются, обсуждаются законы, поехать в ЛНР и ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением вопросов людей, но и с формированием правового поля, о чем мы с ними говорили в ходе недавних визитов", - сказал он во время пленарного заседании.Он отметил, что летний отпуск можно провести именно в таком формате. "Давайте это сделаем, и лето - возможность как раз для всех заняться решением этого вопроса. Тем более, многие избирались при поддержке и тех, кто живет в ЛНР и ДНР. Это наши избиратели. Там более миллиона граждан Российской Федерации. Это исполнение своих депутатских обязанностей", - добавил он.
https://ria.ru/20220630/dobrovolets-1799232815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, госдума рф, вячеслав володин
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс
Спикер Госдумы Володин рекомендовал депутатам съездить летом в командировку в ДНР и ЛНР