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Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс - РИА Новости, 06.07.2022
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания в среду предложил депутатам Госдумы отправиться в командировку в ЛНР и ДНР для обсуждения с... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:06
2022-07-06T15:06
специальная военная операция на украине
политика
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания в среду предложил депутатам Госдумы отправиться в командировку в ЛНР и ДНР для обсуждения с коллегами вопросов помощи Донбассу, формирования правового поля."Можно совершенно спокойно, причём оформив командировку, без пропусков посещений зала Государственной думы, где принимаются, обсуждаются законы, поехать в ЛНР и ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением вопросов людей, но и с формированием правового поля, о чем мы с ними говорили в ходе недавних визитов", - сказал он во время пленарного заседании.Он отметил, что летний отпуск можно провести именно в таком формате. "Давайте это сделаем, и лето - возможность как раз для всех заняться решением этого вопроса. Тем более, многие избирались при поддержке и тех, кто живет в ЛНР и ДНР. Это наши избиратели. Там более миллиона граждан Российской Федерации. Это исполнение своих депутатских обязанностей", - добавил он.
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политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, госдума рф, вячеслав володин
15:06 06.07.2022
 
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс

Спикер Госдумы Володин рекомендовал депутатам съездить летом в командировку в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания в среду предложил депутатам Госдумы отправиться в командировку в ЛНР и ДНР для обсуждения с коллегами вопросов помощи Донбассу, формирования правового поля.
"Можно совершенно спокойно, причём оформив командировку, без пропусков посещений зала Государственной думы, где принимаются, обсуждаются законы, поехать в ЛНР и ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением вопросов людей, но и с формированием правового поля, о чем мы с ними говорили в ходе недавних визитов", - сказал он во время пленарного заседании.
Он отметил, что летний отпуск можно провести именно в таком формате. "Давайте это сделаем, и лето - возможность как раз для всех заняться решением этого вопроса. Тем более, многие избирались при поддержке и тех, кто живет в ЛНР и ДНР. Это наши избиратели. Там более миллиона граждан Российской Федерации. Это исполнение своих депутатских обязанностей", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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