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Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс

Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс - РИА Новости, 06.07.2022

Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания в среду предложил депутатам Госдумы отправиться в командировку в ЛНР и ДНР для обсуждения с... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:06

2022-07-06T15:06

2022-07-06T15:06

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политика

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госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания в среду предложил депутатам Госдумы отправиться в командировку в ЛНР и ДНР для обсуждения с коллегами вопросов помощи Донбассу, формирования правового поля."Можно совершенно спокойно, причём оформив командировку, без пропусков посещений зала Государственной думы, где принимаются, обсуждаются законы, поехать в ЛНР и ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением вопросов людей, но и с формированием правового поля, о чем мы с ними говорили в ходе недавних визитов", - сказал он во время пленарного заседании.Он отметил, что летний отпуск можно провести именно в таком формате. "Давайте это сделаем, и лето - возможность как раз для всех заняться решением этого вопроса. Тем более, многие избирались при поддержке и тех, кто живет в ЛНР и ДНР. Это наши избиратели. Там более миллиона граждан Российской Федерации. Это исполнение своих депутатских обязанностей", - добавил он.

https://ria.ru/20220630/dobrovolets-1799232815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, госдума рф, вячеслав володин