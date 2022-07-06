https://ria.ru/20220706/donbass-1800644700.html

Генпрокурор призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса

Генпрокурор призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса - РИА Новости, 06.07.2022

Генпрокурор призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Томск заявил, что одной из важнейших гуманитарных задач для его ведомства является поддержка... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:29

2022-07-06T12:29

2022-07-06T12:47

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

донбасс

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ТОМСК, 6 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Томск заявил, что одной из важнейших гуманитарных задач для его ведомства является поддержка людей, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народные Республики.К генпрокурору обратилась жительница Мариуполя, которая покинула город и в апреле прибыла на территорию РФ. По словам женщины, ее сын в 2021 году получил среднее базовое образование, о чем ему было выдано соответствующее свидетельство, подлинник которого хранился у администрации школы. В результате военных действий и возникшего пожара здание школы было разрушено, а вся документация уничтожена. Сейчас же молодой человек хочет поступить в механико-технологический техникум, но не может, так как учебное заведение требует оригинал документа иностранного государства об образовании, а он имеет только его ксерокопию."Безусловно, ребёнку надо помочь, чтобы он поступил. Я прокурору области поручаю заняться этим вопросом. Уверен, тут нет проблемы", - сказал Краснов. Он также поручил прокурору области Александру Семенову лично провести приём граждан, вынужденно приехавших из Донбасса, разъяснить им процедуру получения выплат, а также содействовать в решении их вопросов.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

https://ria.ru/20220525/grazhdanstvo-1790665668.html

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донецкая народная республика

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