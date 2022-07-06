Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/donbass-1800644700.html
Генпрокурор призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса
Генпрокурор призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса - РИА Новости, 06.07.2022
Генпрокурор призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса
Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Томск заявил, что одной из важнейших гуманитарных задач для его ведомства является поддержка... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:29
2022-07-06T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774432902_0:123:3070:1850_1920x0_80_0_0_7c17639a9778dc41808899edbb21deae.jpg
ТОМСК, 6 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Томск заявил, что одной из важнейших гуманитарных задач для его ведомства является поддержка людей, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народные Республики.К генпрокурору обратилась жительница Мариуполя, которая покинула город и в апреле прибыла на территорию РФ. По словам женщины, ее сын в 2021 году получил среднее базовое образование, о чем ему было выдано соответствующее свидетельство, подлинник которого хранился у администрации школы. В результате военных действий и возникшего пожара здание школы было разрушено, а вся документация уничтожена. Сейчас же молодой человек хочет поступить в механико-технологический техникум, но не может, так как учебное заведение требует оригинал документа иностранного государства об образовании, а он имеет только его ксерокопию."Безусловно, ребёнку надо помочь, чтобы он поступил. Я прокурору области поручаю заняться этим вопросом. Уверен, тут нет проблемы", - сказал Краснов. Он также поручил прокурору области Александру Семенову лично провести приём граждан, вынужденно приехавших из Донбасса, разъяснить им процедуру получения выплат, а также содействовать в решении их вопросов.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
https://ria.ru/20220525/grazhdanstvo-1790665668.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774432902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2616b37a680d72e703a5bfef38735ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
12:29 06.07.2022 (обновлено: 12:47 06.07.2022)
 
Генпрокурор призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса

Генпрокурор Краснов призвал прекратить бюрократию при поддержке людей из Донбасса

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 6 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Томск заявил, что одной из важнейших гуманитарных задач для его ведомства является поддержка людей, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народные Республики.
"Поддержка людей, которые вынужденно покинули Донецкую и Луганскую Народные Республики и прибыли на территории РФ, - это одна из самых важных гуманитарных задач. Люди потеряли все, приехали к нам сюда, бюрократические проволочки нужно прекратить", - сказал он.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00
Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
К генпрокурору обратилась жительница Мариуполя, которая покинула город и в апреле прибыла на территорию РФ. По словам женщины, ее сын в 2021 году получил среднее базовое образование, о чем ему было выдано соответствующее свидетельство, подлинник которого хранился у администрации школы. В результате военных действий и возникшего пожара здание школы было разрушено, а вся документация уничтожена. Сейчас же молодой человек хочет поступить в механико-технологический техникум, но не может, так как учебное заведение требует оригинал документа иностранного государства об образовании, а он имеет только его ксерокопию.
"Безусловно, ребёнку надо помочь, чтобы он поступил. Я прокурору области поручаю заняться этим вопросом. Уверен, тут нет проблемы", - сказал Краснов. Он также поручил прокурору области Александру Семенову лично провести приём граждан, вынужденно приехавших из Донбасса, разъяснить им процедуру получения выплат, а также содействовать в решении их вопросов.
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:32
Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала