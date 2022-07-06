https://ria.ru/20220706/donbass-1800581084.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:11
2022-07-06T09:11
2022-07-06T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
донецкая народная республика
ясиноватая
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка
09:11 06.07.2022 (обновлено: 09:12 06.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Ясиноватой