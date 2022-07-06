Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/donbass-1800580014.html
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 06.07.2022
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР, выпустив 508 боеприпасов, четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:07
2022-07-06T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_0:174:3182:1964_1920x0_80_0_0_d514864fc0b89f40a141ed412bb553f0.jpg
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР, выпустив 508 боеприпасов, четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенке (девочке) 2012 года рождения, в Киевском, Петровском и Ворошиловском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц в Киевском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Александровке", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_0a082e4bf8fc891a130570be8fc617c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), петровский район
09:07 06.07.2022 (обновлено: 09:14 06.07.2022)
 
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 58 раз обстреляли республику, погибли четыре человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР, выпустив 508 боеприпасов, четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)... (Выпущено) 508 единиц различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенке (девочке) 2012 года рождения, в Киевском, Петровском и Ворошиловском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц в Киевском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Александровке", - добавили в ведомстве.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала