https://ria.ru/20220706/donbass-1800580014.html

В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя

В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 06.07.2022

В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя

Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР, выпустив 508 боеприпасов, четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:07

2022-07-06T09:07

2022-07-06T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР, выпустив 508 боеприпасов, четыре мирных жителя погибли, 12 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенке (девочке) 2012 года рождения, в Киевском, Петровском и Ворошиловском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц в Киевском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Александровке", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

петровский район

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), петровский район