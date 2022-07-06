https://ria.ru/20220706/dokhody-1800805171.html

Эксперт оценил влияние падающих цен на нефть на доходы российского бюджета

Эксперт оценил влияние падающих цен на нефть на доходы российского бюджета - РИА Новости, 06.07.2022

Эксперт оценил влияние падающих цен на нефть на доходы российского бюджета

Снижение цен на нефть марки Brent до 99 долларов вряд ли скажется на нефтегазовых доходах России, так как падение стоимости барреля компенсируется укреплением... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:04

2022-07-06T21:04

2022-07-06T21:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

brent

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снижение цен на нефть марки Brent до 99 долларов вряд ли скажется на нефтегазовых доходах России, так как падение стоимости барреля компенсируется укреплением доллара к рублю, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев."Даже при текущем уровне не следует ожидать негативных последствий для нефтегазовых доходов РФ. Стоимость барреля упала на 6%, при этом за тот же период доллар укрепился к рублю почти на 13%, а это значит, что даже с уменьшением цены рублевые доходы страны увеличились", - сказал агентству эксперт."Если укрепление американской валюты продолжится, у спада нефтяных котировок нет потенциала отыграть его, что сохранит стабильную и относительно комфортную динамику наполнения бюджета РФ", - отметил он.Стоимость марки Brent активно опускается с отметки в 114 долларов за баррель, достигнутой в начале торгов вторника, на протяжении двух дней. Ранее в среду котировки снижались до 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля.При этом доллар за те же два торговых дня подорожал чуть более чем на 8 рублей, до 63,35 рубля, следует из данных Мосбиржи. Ранее в среду доллар максимально поднимался до 64,95 рубля (максимум с 30 мая), евро – до 66,65 рубля (тоже с 30 мая).Канищев добавил, что, даже с учетом снижения мировых цен, экспортеры нефти из РФ могут заработать на текущем ослаблении российской валюты дополнительные 4 миллиарда рублей в сутки.

https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, московская биржа, brent