https://ria.ru/20220706/dnr-1800810489.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска в 20.58 обстреляли Кировский район Макеевки, выпущено три снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:45
2022-07-06T21:45
2022-07-06T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.58 обстреляли Кировский район Макеевки, выпущено три снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, кировский район, украина
Украинские войска обстреляли Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив три снаряда