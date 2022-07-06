https://ria.ru/20220706/dnr-1800810489.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска в 20.58 обстреляли Кировский район Макеевки, выпущено три снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:45

2022-07-06T21:45

2022-07-06T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

кировский район

украина

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.58 обстреляли Кировский район Макеевки, выпущено три снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

кировский район

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, кировский район, украина