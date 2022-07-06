https://ria.ru/20220706/dnr-1800798939.html

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска в 18.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:09

2022-07-06T20:09

2022-07-06T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган". Штаб территориальной обороны республики сообщил о гибели мирной жительницы города.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы рф, нато