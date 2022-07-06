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Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/dnr-1800798939.html
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска в 18.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:09
2022-07-06T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган". Штаб территориальной обороны республики сообщил о гибели мирной жительницы города.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы рф, нато
20:09 06.07.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда

© Фото : СЦКК ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган". Штаб территориальной обороны республики сообщил о гибели мирной жительницы города.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Донецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККВооруженные силы РФНАТО
 
 
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