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ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана" - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана"
ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана" - РИА Новости, 06.07.2022
ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана"
Украинские войска в 17.40 мск выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:54
2022-07-06T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 мск выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал о гибели двух детей в результате обстрела Макеевки со стороны войск Украины. Еще трое детей и двое взрослых мирных жителей получили ранения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
19:54 06.07.2022
 
ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / Министерство обороны РФБоевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео
Боевая работа расчетов РСЗО Ураган в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 мск выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал о гибели двух детей в результате обстрела Макеевки со стороны войск Украины. Еще трое детей и двое взрослых мирных жителей получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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