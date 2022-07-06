https://ria.ru/20220706/dnr-1800795469.html

ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана"

ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана" - РИА Новости, 06.07.2022

ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана"

Украинские войска в 17.40 мск выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:54

2022-07-06T19:54

2022-07-06T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 мск выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал о гибели двух детей в результате обстрела Макеевки со стороны войск Украины. Еще трое детей и двое взрослых мирных жителей получили ранения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина