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ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана"
ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана" - РИА Новости, 06.07.2022
ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана"
Украинские войска в 17.40 мск выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:54
2022-07-06T19:54
2022-07-06T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 мск выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал о гибели двух детей в результате обстрела Макеевки со стороны войск Украины. Еще трое детей и двое взрослых мирных жителей получили ранения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из "Урагана"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Ураган"