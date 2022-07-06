https://ria.ru/20220706/dnr-1800795173.html

ВСУ выпустили три мины по Мироновскому

ВСУ выпустили три мины по Мироновскому - РИА Новости, 06.07.2022

ВСУ выпустили три мины по Мироновскому

Украинские войска в среду в 17.40 мск выпустили по населенному пункту Мироновский в ДНР три мины калибром 120 миллиметров, сообщило в среду представительство... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:50

2022-07-06T19:50

2022-07-06T19:50

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 17.40 мск выпустили по населенному пункту Мироновский в ДНР три мины калибром 120 миллиметров, сообщило в среду представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной республики. Ранее в среду представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 13.30 мск украинские войска выпустили две мины калибром 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка.Штаб территориальной обороны ДНР после этого заявлял, что из-за обстрела пострадали три мирных жителя. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Мироновскому пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк