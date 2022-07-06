ВСУ выпустили три мины по Мироновскому
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили три мины по населенному пункту Мироновский в ДНР
Мина в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 17.40 мск выпустили по населенному пункту Мироновский в ДНР три мины калибром 120 миллиметров, сообщило в среду представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.40 (совпадает с мск) с направления Углегорская ТЭС по населенному пункту Мироновский (ДНР) с применением минометов 120 миллиметров (три мины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной республики. Ранее в среду представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 13.30 мск украинские войска выпустили две мины калибром 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка.
Штаб территориальной обороны ДНР после этого заявлял, что из-за обстрела пострадали три мирных жителя. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Мироновскому пять снарядов калибром 152 миллиметра.