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Украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда
Украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска в 17.15 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:02
2022-07-06T18:02
2022-07-06T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган". Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка получил ранение мирный житель.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда
Представительство ДНР: украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда