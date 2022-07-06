https://ria.ru/20220706/dnr-1800769257.html

Украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда

Украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска в 17.15 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:02

2022-07-06T18:02

2022-07-06T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган". Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка получил ранение мирный житель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк