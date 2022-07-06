https://ria.ru/20220706/dnr-1800731044.html

ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда

ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда - РИА Новости, 06.07.2022

ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда

Украинские войска в 16.02 мск выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в среду представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:36

2022-07-06T16:36

2022-07-06T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

авдеевка

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска в 16.02 мск выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.02 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка – Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

ясиноватая

авдеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка