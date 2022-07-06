https://ria.ru/20220706/dnr-1800731044.html
ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда
ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда - РИА Новости, 06.07.2022
ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда
Украинские войска в 16.02 мск выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в среду представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:36
2022-07-06T16:36
2022-07-06T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
авдеевка
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска в 16.02 мск выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.02 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка – Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка
ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда
Представительство ДНР: украинские боевики выпустили по Ясиноватой четыре снаряда