https://ria.ru/20220706/dnr-1800717206.html

Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский

Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский - РИА Новости, 06.07.2022

Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский

Три мирных жителя ранены в поселке Мироновский при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:08

2022-07-06T16:08

2022-07-06T16:08

специальная военная операция на украине

жкх

в мире

луганская народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в поселке Мироновский при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной Республики. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел поселка. По его данным, по населенному пункту в 13.30 мск выпустили две мины калибром 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, в мире, луганская народная республика, сцкк