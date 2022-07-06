Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский
Штаб обороны ДНР: три мирных жителя ранены в Мироновском при обстреле со стороны ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в поселке Мироновский при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Мироновскому, ранены трое мирных жителей. В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранения получили мужчина и женщина по ул. Артема, также ранен мирный житель по ул. Ленина, повреждения получили жилые дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной Республики. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел поселка. По его данным, по населенному пункту в 13.30 мск выпустили две мины калибром 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка.