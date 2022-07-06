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Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский - РИА Новости, 06.07.2022
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Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский
Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский - РИА Новости, 06.07.2022
Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский
Три мирных жителя ранены в поселке Мироновский при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:08
2022-07-06T16:08
специальная военная операция на украине
жкх
в мире
луганская народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в поселке Мироновский при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной Республики. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел поселка. По его данным, по населенному пункту в 13.30 мск выпустили две мины калибром 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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жкх, в мире, луганская народная республика, сцкк
16:08 06.07.2022
 
Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ поселка Мироновский

Штаб обороны ДНР: три мирных жителя ранены в Мироновском при обстреле со стороны ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в поселке Мироновский при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Мироновскому, ранены трое мирных жителей. В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранения получили мужчина и женщина по ул. Артема, также ранен мирный житель по ул. Ленина, повреждения получили жилые дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной Республики. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел поселка. По его данным, по населенному пункту в 13.30 мск выпустили две мины калибром 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка.
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