https://ria.ru/20220706/dnr-1800712645.html

Украинские боевики выпустили по Мироновскому пять снарядов

Украинские боевики выпустили по Мироновскому пять снарядов - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские боевики выпустили по Мироновскому пять снарядов

Украинские войска в 15.00 мск выпустили по поселку Мироновский пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в среду представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:00

2022-07-06T16:00

2022-07-06T16:00

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по поселку Мироновский пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Зайцево – Мироновский (северное): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Мироновский граничит с территорией Луганской Народной Республики. Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 13.30 мск украинские войска выпустили две мины калибром 120 миллиметров со стороны Углегорской ТЭС, расположенной в нескольких километрах от поселка. Штаб территориальной обороны ДНР после этого заявлял, что из-за обстрела пострадали три мирных жителя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, сцкк