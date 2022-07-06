https://ria.ru/20220706/dnr-1800604502.html

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 06.07.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две РСЗО "Град", две американские... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:36

2022-07-06T10:36

2022-07-06T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две РСЗО "Град", две американские гаубицы М777 и более 30 украинских силовиков.Во вторник в республике заявляли об уничтожении двух установок РСЗО "Ураган", трех "Градов" и более 60 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 30 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр