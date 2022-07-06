10:36 06.07.2022 (обновлено: 10:47 06.07.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 30 человек
Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две РСЗО "Град", две американские гаубицы М777 и более 30 украинских силовиков.
Во вторник в республике заявляли об уничтожении двух установок РСЗО "Ураган", трех "Градов" и более 60 украинских силовиков.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 30 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.