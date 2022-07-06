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Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/dnr-1800604502.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 06.07.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две РСЗО "Град", две американские... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:36
2022-07-06T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две РСЗО "Град", две американские гаубицы М777 и более 30 украинских силовиков.Во вторник в республике заявляли об уничтожении двух установок РСЗО "Ураган", трех "Градов" и более 60 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 30 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:36 06.07.2022 (обновлено: 10:47 06.07.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 30 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две РСЗО "Град", две американские гаубицы М777 и более 30 украинских силовиков.
Во вторник в республике заявляли об уничтожении двух установок РСЗО "Ураган", трех "Градов" и более 60 украинских силовиков.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 30 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
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Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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