https://ria.ru/20220706/delo-1800672195.html
В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью
В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью - РИА Новости, 06.07.2022
В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью
Уголовное дело об истязании возбуждено в Казани после проверки прокуратурой информации из соцсетей о систематических издевательствах матери над 10-летней... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:03
2022-07-06T14:03
2022-07-06T14:03
россия
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в Казани после проверки прокуратурой информации из соцсетей о систематических издевательствах матери над 10-летней девочкой, сообщило надзорное ведомство Татарстана.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Казани мать систематически издевается над 10-летней дочерью: выгоняет в подъезд, избивает, заклеивает рот скотчем. Отмечалось, что побои на тебе девочки обнаружил бывший муж женщины, отец девочки, который ранее уже подавал иск в суд об установлении места жительства ребенка, но получил отказ. К сообщению были приложены фото кровоподтеков на теле ребенка."Прокуратура Казани организовала проверку данной информации… По факту избиения матерью 10-летней дочери органами дознания возбуждено уголовное дело об истязании", - говорится в сообщении.Прокуратура Советского района Казани изъяла материалы дела и передала для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ.
https://ria.ru/20220705/rebenok-1800486219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью
В Казани завели уголовное дело на женщину, истязавшую десятилетнюю дочь