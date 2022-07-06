https://ria.ru/20220706/delo-1800672195.html

В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью

В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью - РИА Новости, 06.07.2022

В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью

Уголовное дело об истязании возбуждено в Казани после проверки прокуратурой информации из соцсетей о систематических издевательствах матери над 10-летней... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:03

2022-07-06T14:03

2022-07-06T14:03

россия

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в Казани после проверки прокуратурой информации из соцсетей о систематических издевательствах матери над 10-летней девочкой, сообщило надзорное ведомство Татарстана.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Казани мать систематически издевается над 10-летней дочерью: выгоняет в подъезд, избивает, заклеивает рот скотчем. Отмечалось, что побои на тебе девочки обнаружил бывший муж женщины, отец девочки, который ранее уже подавал иск в суд об установлении места жительства ребенка, но получил отказ. К сообщению были приложены фото кровоподтеков на теле ребенка."Прокуратура Казани организовала проверку данной информации… По факту избиения матерью 10-летней дочери органами дознания возбуждено уголовное дело об истязании", - говорится в сообщении.Прокуратура Советского района Казани изъяла материалы дела и передала для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ.

https://ria.ru/20220705/rebenok-1800486219.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)