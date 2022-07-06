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В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью - РИА Новости, 06.07.2022
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В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью
В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью - РИА Новости, 06.07.2022
В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью
Уголовное дело об истязании возбуждено в Казани после проверки прокуратурой информации из соцсетей о систематических издевательствах матери над 10-летней... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:03
2022-07-06T14:03
россия
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в Казани после проверки прокуратурой информации из соцсетей о систематических издевательствах матери над 10-летней девочкой, сообщило надзорное ведомство Татарстана.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Казани мать систематически издевается над 10-летней дочерью: выгоняет в подъезд, избивает, заклеивает рот скотчем. Отмечалось, что побои на тебе девочки обнаружил бывший муж женщины, отец девочки, который ранее уже подавал иск в суд об установлении места жительства ребенка, но получил отказ. К сообщению были приложены фото кровоподтеков на теле ребенка."Прокуратура Казани организовала проверку данной информации… По факту избиения матерью 10-летней дочери органами дознания возбуждено уголовное дело об истязании", - говорится в сообщении.Прокуратура Советского района Казани изъяла материалы дела и передала для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ.
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россия
казань
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россия, происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
14:03 06.07.2022
 
В Казани завели дело на женщину, издевавшуюся над десятилетней дочерью

В Казани завели уголовное дело на женщину, истязавшую десятилетнюю дочь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в Казани после проверки прокуратурой информации из соцсетей о систематических издевательствах матери над 10-летней девочкой, сообщило надзорное ведомство Татарстана.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Казани мать систематически издевается над 10-летней дочерью: выгоняет в подъезд, избивает, заклеивает рот скотчем. Отмечалось, что побои на тебе девочки обнаружил бывший муж женщины, отец девочки, который ранее уже подавал иск в суд об установлении места жительства ребенка, но получил отказ. К сообщению были приложены фото кровоподтеков на теле ребенка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:53
В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка
"Прокуратура Казани организовала проверку данной информации… По факту избиения матерью 10-летней дочери органами дознания возбуждено уголовное дело об истязании", - говорится в сообщении.
Прокуратура Советского района Казани изъяла материалы дела и передала для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ.
 
РоссияПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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