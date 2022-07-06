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ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных - РИА Новости, 06.07.2022
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ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных
ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных - РИА Новости, 06.07.2022
ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:43
2022-07-06T15:43
технологии
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных.Так, закон устанавливает обязанность операторов уведомлять уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. Устанавливается возможность запрета трансграничной передачи данных в случаях: защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов РФ, в иных случаях.При этом нормы уточняют, что мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов.Право определять, на каких операторов мораторий не распространяется, получает правительство.
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технологии, россия, госдума рф
15:43 06.07.2022
 
ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных

Госдума приняла закон о регулировании трансграничной передачи персональных данных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных.
Так, закон устанавливает обязанность операторов уведомлять уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. Устанавливается возможность запрета трансграничной передачи данных в случаях: защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов РФ, в иных случаях.
При этом нормы уточняют, что мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов.
Право определять, на каких операторов мораторий не распространяется, получает правительство.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 15:21
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных
 
ТехнологииРоссияГосдума РФ
 
 
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