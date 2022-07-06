https://ria.ru/20220706/dannye-1800706376.html

ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных

ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных - РИА Новости, 06.07.2022

ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:43

2022-07-06T15:43

2022-07-06T15:43

технологии

россия

госдума рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных.Так, закон устанавливает обязанность операторов уведомлять уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. Устанавливается возможность запрета трансграничной передачи данных в случаях: защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов РФ, в иных случаях.При этом нормы уточняют, что мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов.Право определять, на каких операторов мораторий не распространяется, получает правительство.

https://ria.ru/20220706/dannye-1800699845.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, госдума рф