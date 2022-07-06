https://ria.ru/20220706/britaniya-1800555292.html
Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина
Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина - РИА Новости, 06.07.2022
Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина
Бывший министр образования Великобритании Надим Захави назначен главой министерства финансов, сообщает Даунинг-стрит. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T00:00
2022-07-06T00:00
2022-07-06T00:07
в мире
саджид джавид
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший министр образования Великобритании Надим Захави назначен главой министерства финансов, сообщает Даунинг-стрит."Достопочтенный член парламента Надим Захави станет канцлером казначейства", - говорится в заявлении.Отмечается, что королева Елизавета II утвердила назначение Захави.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
https://ria.ru/20220705/dzhonson-1800534843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саджид джавид, борис джонсон, великобритания
00:00 06.07.2022 (обновлено: 00:07 06.07.2022)
Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина
Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина