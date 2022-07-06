https://ria.ru/20220706/britaniya-1800555292.html

Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина

Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина - РИА Новости, 06.07.2022

Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина

Бывший министр образования Великобритании Надим Захави назначен главой министерства финансов, сообщает Даунинг-стрит. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T00:00

2022-07-06T00:00

2022-07-06T00:07

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший министр образования Великобритании Надим Захави назначен главой министерства финансов, сообщает Даунинг-стрит."Достопочтенный член парламента Надим Захави станет канцлером казначейства", - говорится в заявлении.Отмечается, что королева Елизавета II утвердила назначение Захави.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.

https://ria.ru/20220705/dzhonson-1800534843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, саджид джавид, борис джонсон, великобритания