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Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина - РИА Новости, 06.07.2022
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Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина
Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина - РИА Новости, 06.07.2022
Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина
Бывший министр образования Великобритании Надим Захави назначен главой министерства финансов, сообщает Даунинг-стрит. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T00:00
2022-07-06T00:07
в мире
саджид джавид
борис джонсон
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший министр образования Великобритании Надим Захави назначен главой министерства финансов, сообщает Даунинг-стрит."Достопочтенный член парламента Надим Захави станет канцлером казначейства", - говорится в заявлении.Отмечается, что королева Елизавета II утвердила назначение Захави.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
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в мире, саджид джавид, борис джонсон, великобритания
00:00 06.07.2022 (обновлено: 00:07 06.07.2022)
 
Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина

Экс-министр образования Британии Захави стал главой Минфина

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобиль с флагом Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве
Автомобиль с флагом Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Автомобиль с флагом Великобритании у здания министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший министр образования Великобритании Надим Захави назначен главой министерства финансов, сообщает Даунинг-стрит.
"Достопочтенный член парламента Надим Захави станет канцлером казначейства", - говорится в заявлении.
Отмечается, что королева Елизавета II утвердила назначение Захави.
Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 21:16
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров
 
В миреСаджид ДжавидБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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