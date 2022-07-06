https://ria.ru/20220706/brak-1800776782.html
Французские оппозиционные депутаты "поженили" Макрона и Ле Пен
Французские оппозиционные депутаты "поженили" Макрона и Ле Пен - РИА Новости, 06.07.2022
Французские оппозиционные депутаты "поженили" Макрона и Ле Пен
Депутаты оппозиционной коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) в среду отпраздновали "фиктивный брак" президента Эммануэля... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:26
2022-07-06T18:26
2022-07-06T18:26
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Депутаты оппозиционной коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) в среду отпраздновали "фиктивный брак" президента Эммануэля Макрона и правого политика Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV.Левые депутаты организовали перед выступлением премьер-министра Элизабет Борн в Нацсобрании Франции (нижней палате парламента) "свадьбу" Макрона и Ле Пен. "Молодоженов" изображали депутаты в белой одежде и масках с лицами двух политиков. Церемония "бракосочетания" проходила перед зданием Национального собрания.Как отмечает телеканал, левая оппозиция хотела таким образом осудить голоса президентского большинства в парламенте, отданные за "Национальное объединение" - партию Ле Пен.Выборы в Национальное собрание Франции прошли 12 и 19 июня. В результате второго тура парламентских выборов партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов президентский блок "Вместе!" получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона со 131 местом. На третьем месте - крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами. Правая партия "Республиканцы" оказалась на четвертом месте, получив 61 место в парламенте.
https://ria.ru/20220706/frantsiya-1800711337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция
Французские оппозиционные депутаты "поженили" Макрона и Ле Пен
Левые депутаты Nupes отпраздновали "фиктивный брак" Макрона и Ле Пен у Нацсобрания Франции
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости.
Депутаты оппозиционной коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) в среду отпраздновали "фиктивный брак" президента Эммануэля Макрона и правого политика Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV
.
Левые депутаты организовали перед выступлением премьер-министра Элизабет Борн в Нацсобрании Франции (нижней палате парламента) "свадьбу" Макрона и Ле Пен. "Молодоженов" изображали депутаты в белой одежде и масках с лицами двух политиков. Церемония "бракосочетания" проходила перед зданием Национального собрания.
Как отмечает телеканал, левая оппозиция хотела таким образом осудить голоса президентского большинства в парламенте, отданные за "Национальное объединение" - партию Ле Пен.
Выборы в Национальное собрание Франции прошли 12 и 19 июня. В результате второго тура парламентских выборов партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов президентский блок "Вместе!" получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона со 131 местом. На третьем месте - крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами. Правая партия "Республиканцы" оказалась на четвертом месте, получив 61 место в парламенте.