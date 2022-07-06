https://ria.ru/20220706/bolnitsy-1800809523.html

ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны

ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.07.2022

ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны

Украинские националисты оборудовали огневые позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в лечебных учреждениях Донбасса и Кировоградской области, сообщил... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:33

2022-07-06T21:33

2022-07-06T23:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

кировоградская область

вооруженные силы украины

общество

константиновка

донбасс

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в лечебных учреждениях Донбасса и Кировоградской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В Угледаре в городской стоматологической клинике националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — заявил он.По его словам, на территории центральной районной больницы в Кропивницком боевики разместили штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов.Кроме того, в больнице № 2 Бахмута находятся раненые бойцы ВСУ, при этом всех оказавшихся там мирных граждан, независимо от состояния их здоровья, "цинично выгнали", добавил генерал.Похожая ситуация сложилась в Константиновке, где националисты разместили тяжелое вооружение на территории больницы № 2, а в помещениях удерживают жителей близлежащих домов, отметил Мизинцев.Он также обратил внимание, что украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220706/provokatsii-1800610497.html

https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

кировоградская область

константиновка

донбасс

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, кировоградская область, вооруженные силы украины, общество, константиновка, донбасс, владимир путин, россия