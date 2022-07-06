https://ria.ru/20220706/bolnitsy-1800809523.html
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.07.2022
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны
Украинские националисты оборудовали огневые позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в лечебных учреждениях Донбасса и Кировоградской области, сообщил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:33
2022-07-06T21:33
2022-07-06T23:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
кировоградская область
вооруженные силы украины
общество
константиновка
донбасс
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в лечебных учреждениях Донбасса и Кировоградской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В Угледаре в городской стоматологической клинике националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — заявил он.По его словам, на территории центральной районной больницы в Кропивницком боевики разместили штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов.Кроме того, в больнице № 2 Бахмута находятся раненые бойцы ВСУ, при этом всех оказавшихся там мирных граждан, независимо от состояния их здоровья, "цинично выгнали", добавил генерал.Похожая ситуация сложилась в Константиновке, где националисты разместили тяжелое вооружение на территории больницы № 2, а в помещениях удерживают жителей близлежащих домов, отметил Мизинцев.Он также обратил внимание, что украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220706/provokatsii-1800610497.html
https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, кировоградская область, вооруженные силы украины, общество, константиновка, донбасс, владимир путин, россия
21:33 06.07.2022 (обновлено: 23:34 06.07.2022)
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны
Минобороны: ВСУ оборудовали новые огневые позиции в лечебных учреждениях Донбасса
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в лечебных учреждениях Донбасса и Кировоградской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В Угледаре в городской стоматологической клинике националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — заявил он.
По его словам, на территории центральной районной больницы в Кропивницком боевики разместили штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов.
Кроме того, в больнице № 2 Бахмута находятся раненые бойцы ВСУ, при этом всех оказавшихся там мирных граждан, независимо от состояния их здоровья, "цинично выгнали", добавил генерал.
Похожая ситуация сложилась в Константиновке, где националисты разместили тяжелое вооружение на территории больницы № 2, а в помещениях удерживают жителей близлежащих домов, отметил Мизинцев.
Он также обратил внимание, что украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста.
"Призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", — заключил руководитель НЦУО.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса
, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск
.