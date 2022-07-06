Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/bolnitsy-1800809523.html
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.07.2022
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны
Украинские националисты оборудовали огневые позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в лечебных учреждениях Донбасса и Кировоградской области, сообщил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:33
2022-07-06T23:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
кировоградская область
вооруженные силы украины
общество
константиновка
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_0:30:3220:1841_1920x0_80_0_0_ec23473dd5a1d30ae9379673b4960e6b.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в лечебных учреждениях Донбасса и Кировоградской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В Угледаре в городской стоматологической клинике националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — заявил он.По его словам, на территории центральной районной больницы в Кропивницком боевики разместили штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов.Кроме того, в больнице № 2 Бахмута находятся раненые бойцы ВСУ, при этом всех оказавшихся там мирных граждан, независимо от состояния их здоровья, "цинично выгнали", добавил генерал.Похожая ситуация сложилась в Константиновке, где националисты разместили тяжелое вооружение на территории больницы № 2, а в помещениях удерживают жителей близлежащих домов, отметил Мизинцев.Он также обратил внимание, что украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220706/provokatsii-1800610497.html
https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
кировоградская область
константиновка
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_458:0:3187:2047_1920x0_80_0_0_feb6b73ca85bea3b8911bde38b6466c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, кировоградская область, вооруженные силы украины, общество, константиновка, донбасс, владимир путин, россия
21:33 06.07.2022 (обновлено: 23:34 06.07.2022)
 
ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Донбасса, заявило Минобороны

Минобороны: ВСУ оборудовали новые огневые позиции в лечебных учреждениях Донбасса

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции, а также склады вооружения и боеприпасов в лечебных учреждениях Донбасса и Кировоградской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В Угледаре в городской стоматологической клинике националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — заявил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 10:57Специальная военная операция на Украине
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием
По его словам, на территории центральной районной больницы в Кропивницком боевики разместили штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов.
Кроме того, в больнице № 2 Бахмута находятся раненые бойцы ВСУ, при этом всех оказавшихся там мирных граждан, независимо от состояния их здоровья, "цинично выгнали", добавил генерал.
Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвует в специальной военной операции на Лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Вопрос уже решен". Что будет после освобождения ЛНР
Похожая ситуация сложилась в Константиновке, где националисты разместили тяжелое вооружение на территории больницы № 2, а в помещениях удерживают жителей близлежащих домов, отметил Мизинцев.
Он также обратил внимание, что украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста.
"Призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", — заключил руководитель НЦУО.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаКировоградская областьВооруженные силы УкраиныОбществоКонстантиновкаДонбассВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала