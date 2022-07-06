https://ria.ru/20220706/bolgariya-1800821841.html

Болгария простилась со здравым смыслом, заявил Карасин

Болгария простилась со здравым смыслом, заявил Карасин - РИА Новости, 06.07.2022

Болгария простилась со здравым смыслом, заявил Карасин

Заблокировав счета посольства РФ, Болгария простилась не только с правилами приличий, но и со здравым смыслом, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:37

2022-07-06T23:37

2022-07-06T23:37

в мире

элеонора митрофанова

болгария

россия

софия (город)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заблокировав счета посольства РФ, Болгария простилась не только с правилами приличий, но и со здравым смыслом, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Болгарский министр финансов Асен Василев заявил в среду, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии.По его мнению, болгарским властям пора принять "освежающий душ".Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.

https://ria.ru/20220706/otvet-1800783735.html

болгария

россия

софия (город)

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Евгения Нефедова

в мире, элеонора митрофанова, болгария, россия, софия (город)