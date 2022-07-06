Болгария простилась со здравым смыслом, заявил Карасин
Сенатор Карасин раскритиковал власти Болгарии за блокировку счетов посольства России
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заблокировав счета посольства РФ, Болгария простилась не только с правилами приличий, но и со здравым смыслом, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Болгарский министр финансов Асен Василев заявил в среду, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии.
"София продолжает изумлять. Похоже, болгарские политики окончательно простились не только с правилами межгосударственных приличий, но и со здравым смыслом. Впервые нам пришлось столкнуться с блокировкой счетов посольства России, не говоря уже о залихватской высылке 70 дипломатов", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
По его мнению, болгарским властям пора принять "освежающий душ".
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.