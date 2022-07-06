https://ria.ru/20220706/boguslavskaya-1800784213.html

Прощание с балериной Большого театра Аллой Богуславской состоится 8 июля

Прощание с балериной Большого театра Аллой Богуславской состоится 8 июля - РИА Новости, 06.07.2022

Прощание с балериной Большого театра Аллой Богуславской состоится 8 июля

Прощание с балериной Аллой Богуславской состоится 8 июля в 9.30 в Церкви иконы Божией Матери "Знамение" за Петровскими воротами в Москве, сообщается в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:59

2022-07-06T18:59

2022-07-06T18:59

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прощание с балериной Аллой Богуславской состоится 8 июля в 9.30 в Церкви иконы Божией Матери "Знамение" за Петровскими воротами в Москве, сообщается в официальной группе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) в социальной сети "ВКонтакте".Ранее на официальном сайте ГАБТа сообщили, что Богуславская скончалась на 90-ом году жизни после продолжительной болезни.Она была артисткой балета Большого театра с 1951 по 1974 годы. Богуславская — первая исполнительница партии Бетси в балете "Анна Каренина" Родиона Щедрина. В 1968 году она окончила театроведческий факультет ГИТИСа. В 1974-89 и в 2000-ых годах преподавала народно-сценический танец в Московском академическом хореографическом училище. С 1997 по 2002 годы была балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра.

https://ria.ru/20220705/krachkovskaya-1800488385.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, большой театр, гитис, родион щедрин, балет