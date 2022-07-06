https://ria.ru/20220706/blokirovka-1800731290.html

Власти Болгарии сообщили о блокировке средств на счетах посольства России

Власти Болгарии сообщили о блокировке средств на счетах посольства России - РИА Новости, 06.07.2022

Власти Болгарии сообщили о блокировке средств на счетах посольства России

Министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства, сообщает Болгарское... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:37

2022-07-06T16:37

2022-07-06T18:50

в мире

болгария

софия (город)

россия

евросоюз

еврокомиссия

сергей лавров

элеонора митрофанова

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства, сообщает Болгарское национальное радио.Он опроверг высказывания парламентария Тошко Йорданова, который обвинил власти в полной блокировке счетов дипмиссии. Министр утверждает, что речь идет о переводе на 890 тысяч долларов, "прямо попадающих под ограничения ЕС".Сотрудники посольства сообщили, что средства планировалось использовать на зарплаты дипломатам, и потребовали разблокировать перевод. В свою очередь, Василев заявил о согласовании ситуации с Еврокомиссией.В конце июня София выслала 70 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. В Москве пообещали ответить зеркально, хотя допустили, что в болгарской дипмиссии не найдется столько сотрудников. Ответные меры пока что прорабатываются.По словам главы МИД Сергея Лаврова, высылка дипломатов связана с давлением Вашингтона на Софию. Тем не менее, отметил он, в такой ситуации российское посольство не может нормально работать. Посол Элеонора Митрофанова, со своей стороны, заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице, что автоматически повлечет за собой закрытие посольства Болгарии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага ложится на Софию, подчеркнула Митрофанова.

https://ria.ru/20220706/mid-1800664157.html

https://ria.ru/20220704/posolstvo-1800109107.html

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Екатерина Зайцева

в мире, болгария, софия (город), россия, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, элеонора митрофанова