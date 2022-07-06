03:05 06.07.2022 (обновлено: 03:07 06.07.2022)
Алиханов объяснил, почему запрет на ввоз грузов из Балтии не будет блокадой
Губернатор Алиханов: запрет на ввоз в Россию товаров из Прибалтики не будет блокадой
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, который рассматривается в качестве крайней ответной меры на ограничение Литвой транзита в Калининград, не следует считать блокадой, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее он сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на ограничение Литвой транзита в Калининград, в качестве крайней меры рассматривается введение полного запрета на ввоз и вывоз на основную территорию России товаров с территории Прибалтики, за исключением Калининграда.
"Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, считает ли возможные ответные меры экономической блокадой Литвы.
Губернатор уточнил, что есть Сувалкский коридор — 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой.
"Есть возможность ездить — пожалуйста, ездите. Но с точки зрения экономики и логистических проектов можно сказать, что порт Клайпеды потеряет свою, так сказать, экономическую привлекательность, если будут приняты такие ответные меры", — добавил он.
ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.