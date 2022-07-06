Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предприниматели Московской области, владеющие передвижными торговыми точками, смогут согласовывать место их расположения онлайн. Об этом сообщил телеканал "360".
"На региональном портале госуслуг появилась новая услуга для предпринимателей. ИП и юридические лица, которые планируют торговать мороженым, кофе, хот-догами, кукурузой и т. д. с помощью передвижного сооружения, могут подать онлайн-заявку. Место для торговли предоставят в течение семи рабочих дней", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
К подобным торговым точкам относятся фургоны и тележки. К такому бизнесу есть определенные требования. Если продается мороженое, то торговая точка должна быть оснащена холодильным оборудованием, а если торгуют хот-догами или бургерами, продукция должна подогреваться.
Согласовать расположение торговой точки предприниматели могут на сайте госуслуг в разделе "Бизнесу" – "Развитие бизнеса". Там можно ознакомиться с перечнем потенциальных мест торговли и выбрать подходящую локацию. Далее нужно указать сроки, на которые будет устанавливаться сооружение.