Рейтинг@Mail.ru
Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220706/biznes-1800712778.html
Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек
Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек - РИА Новости, 06.07.2022
Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек
Предприниматели Московской области, владеющие передвижными торговыми точками, смогут согласовывать место их расположения онлайн. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:00
2022-07-06T16:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800709856_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_c3ae8b8b7f6edb73efb8a67dcaa40042.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предприниматели Московской области, владеющие передвижными торговыми точками, смогут согласовывать место их расположения онлайн. Об этом сообщил телеканал "360".К подобным торговым точкам относятся фургоны и тележки. К такому бизнесу есть определенные требования. Если продается мороженое, то торговая точка должна быть оснащена холодильным оборудованием, а если торгуют хот-догами или бургерами, продукция должна подогреваться.Согласовать расположение торговой точки предприниматели могут на сайте госуслуг в разделе "Бизнесу" – "Развитие бизнеса". Там можно ознакомиться с перечнем потенциальных мест торговли и выбрать подходящую локацию. Далее нужно указать сроки, на которые будет устанавливаться сооружение.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800709856_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_5df7540bc49c1d262148e765d5cb6ed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
16:00 06.07.2022
 

Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛюди проходят мимо ларька "Напитки и мороженое"
Люди проходят мимо ларька Напитки и мороженое - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предприниматели Московской области, владеющие передвижными торговыми точками, смогут согласовывать место их расположения онлайн. Об этом сообщил телеканал "360".
"На региональном портале госуслуг появилась новая услуга для предпринимателей. ИП и юридические лица, которые планируют торговать мороженым, кофе, хот-догами, кукурузой и т. д. с помощью передвижного сооружения, могут подать онлайн-заявку. Место для торговли предоставят в течение семи рабочих дней", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
К подобным торговым точкам относятся фургоны и тележки. К такому бизнесу есть определенные требования. Если продается мороженое, то торговая точка должна быть оснащена холодильным оборудованием, а если торгуют хот-догами или бургерами, продукция должна подогреваться.
Согласовать расположение торговой точки предприниматели могут на сайте госуслуг в разделе "Бизнесу" – "Развитие бизнеса". Там можно ознакомиться с перечнем потенциальных мест торговли и выбрать подходящую локацию. Далее нужно указать сроки, на которые будет устанавливаться сооружение.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала