https://ria.ru/20220706/biznes-1800712778.html

Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек

Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек - РИА Новости, 06.07.2022

Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек

Предприниматели Московской области, владеющие передвижными торговыми точками, смогут согласовывать место их расположения онлайн. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:00

2022-07-06T16:00

2022-07-06T16:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предприниматели Московской области, владеющие передвижными торговыми точками, смогут согласовывать место их расположения онлайн. Об этом сообщил телеканал "360".К подобным торговым точкам относятся фургоны и тележки. К такому бизнесу есть определенные требования. Если продается мороженое, то торговая точка должна быть оснащена холодильным оборудованием, а если торгуют хот-догами или бургерами, продукция должна подогреваться.Согласовать расположение торговой точки предприниматели могут на сайте госуслуг в разделе "Бизнесу" – "Развитие бизнеса". Там можно ознакомиться с перечнем потенциальных мест торговли и выбрать подходящую локацию. Далее нужно указать сроки, на которые будет устанавливаться сооружение.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)