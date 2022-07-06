https://ria.ru/20220706/biznes-1800655368.html

СМИ: на Unilever подали в суд из-за продажи мороженого на Западном берегу

СМИ: на Unilever подали в суд из-за продажи мороженого на Западном берегу - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: на Unilever подали в суд из-за продажи мороженого на Западном берегу

Производитель мороженого Ben&Jerry's подал в суд на свою материнскую компанию Unilever, чтобы заблокировать сделку, в результате которой возобновляются продажи... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:08

2022-07-06T13:08

2022-07-06T13:29

в мире

израиль

нафтали беннет

западный берег реки иордан

unilever

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Производитель мороженого Ben&Jerry's подал в суд на свою материнскую компанию Unilever, чтобы заблокировать сделку, в результате которой возобновляются продажи продукции Ben&Jerry's на Западном берегу, передает агентство Блумберг.Производитель мороженого заявил, что решение Unilever продать права на бренд Ben&Jerry's в Израиле бизнесмену Ави Зингеру нарушает соглашение о приобретении от 2000 года с Unilever."Основатели Ben&Jerry's настаивали на включении недвусмысленных формулировок, чтобы гарантировать целостность бренда... Без этого вмешательства со стороны суда независимость совета директоров Ben&Jerry's будет утрачена, а целостность бренда компании, который создавался на протяжении 44 лет, будет навсегда запятнана", - цитирует компанию агентство.В конце июня компания Unilever заключила новое соглашение со своей дочерней компанией - производителем мороженого Ben&Jerry's о возобновлении продаж по всему Израилю и на Западном берегу реки Иордан после прошлогоднего решения Ben&Jerry's прекратить продажи мороженого в поселениях Западного берега.В июле 2021 года Ben&Jerry's заявила, что перестанет продавать свою продукцию в поселениях на Западном берегу реки Иордан, поскольку продажа мороженого "на оккупированных палестинских территориях несовместима с ценностями компании". Решение компании тогда вызвало критику со стороны израильских властей. В частности, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что "мороженого много, а государство одно". Он добавил, что, по его мнению, это "морально неправильное решение, которое также окажется деловой ошибкой".

https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800465866.html

https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784631722.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, нафтали беннет, западный берег реки иордан, unilever