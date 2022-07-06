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ГД приняла закон о передаче биометрии в единую систему без согласия граждан - РИА Новости, 06.07.2022
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ГД приняла закон о передаче биометрии в единую систему без согласия граждан
ГД приняла закон о передаче биометрии в единую систему без согласия граждан - РИА Новости, 06.07.2022
ГД приняла закон о передаче биометрии в единую систему без согласия граждан
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:21
2022-07-06T15:21
общество
технологии
apple
google
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации.Как уточняли в комитете палаты по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple Pay и Google Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей.Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации - новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД.Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий.Закон разработан в целях закрепления режима оборота данных в государственных информационных системах в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках государственно-частного партнерства или концессии.
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общество, технологии, apple, google, россия
15:21 06.07.2022
 
ГД приняла закон о передаче биометрии в единую систему без согласия граждан

Госдума приняла закон о передаче биометрии в единую систему без получения согласия граждан

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.
Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 15:21
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных
Как уточняли в комитете палаты по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple Pay и Google Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей.
Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации - новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД.
Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий.
Закон разработан в целях закрепления режима оборота данных в государственных информационных системах в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках государственно-частного партнерства или концессии.
 
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