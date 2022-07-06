09:51 06.07.2022 (обновлено: 09:54 06.07.2022)
В Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремизм
В Белоруссии готовят закон о возможности утраты гражданства за экстремизм
© Sputnik / Виктор Толочко
Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. В Белоруссии разрабатывается законопроект, которым планируется ввести норму о возможности утраты гражданства белорусами, осужденными на родине за экстремизм или причинение тяжкого вреда интересам государства и находящимися за рубежом, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
Ранее в МВД Белоруссии высказывали предложение, что нужно лишать гражданства белорусов, которые выехали из республики и работают в интересах западных стран. В ведомстве поясняли, что сейчас его утратить могут лишь те, кто приобрел гражданство, а не является гражданином республики по рождению, если суд признает его виновным в совершении ряда преступлений – экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Белоруссии.
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"Под руководством Натальи Кочановой (спикера верхней палаты парламента – ред.) состоялось заседание экспертного совета. Эксперты рассмотрели ряд вопросов, в их числе проект закона "Об изменении закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале палаты.
Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение нацбезопасности, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства Белоруссии.
"Одной из предлагаемых экспертами новаций является введение нормы об утрате гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам государства, если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Ранее парламент республики принял законопроект о поправках в уголовно-процессуальный кодекс, которыми вводится возможность рассмотрения в суде уголовных дел против лиц, находящихся вне республики и совершивших некоторые виды преступлений. Речь о преступлениях против мира и безопасности человечества, против государства, а также ряда иных преступлений, совершение которых влечет угрозу нацбезопасности. Как поясняли в парламенте, поправки позволят обеспечить оперативное возмещение ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер по специальной конфискации.
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