https://ria.ru/20220706/belgorod-1800804877.html

В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ

В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022

В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде сносу подлежит 10 домовладений, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:02

2022-07-06T21:02

2022-07-06T21:02

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде сносу подлежит 10 домовладений, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По данным Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.Он уточнил, что уже установлено порядка 766 оконных блоков и стеклопакетов. В общежитии, которое носит статус многоквартирного дома, делают капитальный ремонт. После того, как отремонтируют дома, будут благоустраивать дворовые территорий. Губернатор поставил задачу завершить восстановительные работы до 1 августа.⠀Губернатор выразил благодарность всем волонтерам, строителям и жителям, которые помогают в восстановлении домов.По данным областного министерства ЖКХ, на сегодняшний день выявлены повреждения в 28 многоквартирных домах. В общей сложности это порядка 452 квартир. Также пострадали 70 частных домов.

https://ria.ru/20220706/strannost-1800557771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, белгород, россия