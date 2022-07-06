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В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/belgorod-1800804877.html
В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ
В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022
В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде сносу подлежит 10 домовладений, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:02
2022-07-06T21:02
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
белгород
россия
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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде сносу подлежит 10 домовладений, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По данным Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.Он уточнил, что уже установлено порядка 766 оконных блоков и стеклопакетов. В общежитии, которое носит статус многоквартирного дома, делают капитальный ремонт. После того, как отремонтируют дома, будут благоустраивать дворовые территорий. Губернатор поставил задачу завершить восстановительные работы до 1 августа.⠀Губернатор выразил благодарность всем волонтерам, строителям и жителям, которые помогают в восстановлении домов.По данным областного министерства ЖКХ, на сегодняшний день выявлены повреждения в 28 многоквартирных домах. В общей сложности это порядка 452 квартир. Также пострадали 70 частных домов.
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происшествия, жилье, белгород, россия
21:02 06.07.2022
 
В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: десять домовладений подлежат сносу после обстрела ВСУ Белгорода

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в Белгороде
Разрушенный жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Разрушенный жилой дом в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде сносу подлежит 10 домовладений, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По данным Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.
"На данный момент, по результатам экспертных заключений, сносу подлежит 10 домовладений, а значит общее количество поврежденных домов увеличилось до 70", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что уже установлено порядка 766 оконных блоков и стеклопакетов. В общежитии, которое носит статус многоквартирного дома, делают капитальный ремонт. После того, как отремонтируют дома, будут благоустраивать дворовые территорий. Губернатор поставил задачу завершить восстановительные работы до 1 августа.
⠀Губернатор выразил благодарность всем волонтерам, строителям и жителям, которые помогают в восстановлении домов.
По данным областного министерства ЖКХ, на сегодняшний день выявлены повреждения в 28 многоквартирных домах. В общей сложности это порядка 452 квартир. Также пострадали 70 частных домов.
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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