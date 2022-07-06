https://ria.ru/20220706/bayden-1800818279.html

В США посоветовали Байдену пройти экспресс-курс по рыночной экономике

В США посоветовали Байдену пройти экспресс-курс по рыночной экономике - РИА Новости, 06.07.2022

В США посоветовали Байдену пройти экспресс-курс по рыночной экономике

Президент США Джо Байден своими заявлениями о росте стоимости энергоносителей демонстрирует полное непонимание того, как работает рыночная экономика, пишут... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:01

2022-07-06T23:01

2022-07-06T23:53

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден своими заявлениями о росте стоимости энергоносителей демонстрирует полное непонимание того, как работает рыночная экономика, пишут обозреватели газеты Boston Herald.В СМИ подчеркивается, что попытки американского президента обвинить в скачке цен на топливо Москву и продающие его компании показывают нежелание разбираться в истинных причинах инфляции.Издание поддержало ответный твит Американской нефтегазовой ассоциации на пост Байдена с призывом снизить цены на заправках, в котором организация посоветовала ему "пройти вводный курс экономической теории в университете".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Президент России, комментируя такие высказывания, отметил, что они рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.

https://ria.ru/20220704/bezos-1799980608.html

https://ria.ru/20220706/izbavlenie-1800564341.html

украина

россия

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, сша, джо байден, экономика, в мире