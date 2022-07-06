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В США посоветовали Байдену пройти экспресс-курс по рыночной экономике - РИА Новости, 06.07.2022
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В США посоветовали Байдену пройти экспресс-курс по рыночной экономике
В США посоветовали Байдену пройти экспресс-курс по рыночной экономике - РИА Новости, 06.07.2022
В США посоветовали Байдену пройти экспресс-курс по рыночной экономике
Президент США Джо Байден своими заявлениями о росте стоимости энергоносителей демонстрирует полное непонимание того, как работает рыночная экономика, пишут... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:01
2022-07-06T23:53
украина
россия
сша
джо байден
экономика
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден своими заявлениями о росте стоимости энергоносителей демонстрирует полное непонимание того, как работает рыночная экономика, пишут обозреватели газеты Boston Herald.В СМИ подчеркивается, что попытки американского президента обвинить в скачке цен на топливо Москву и продающие его компании показывают нежелание разбираться в истинных причинах инфляции.Издание поддержало ответный твит Американской нефтегазовой ассоциации на пост Байдена с призывом снизить цены на заправках, в котором организация посоветовала ему "пройти вводный курс экономической теории в университете".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Президент России, комментируя такие высказывания, отметил, что они рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
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украина, россия, сша, джо байден, экономика, в мире
23:01 06.07.2022 (обновлено: 23:53 06.07.2022)
 
В США посоветовали Байдену пройти экспресс-курс по рыночной экономике

Boston Herald: Байдену нужен экспресс-курс, чтобы понять экономику и остановить рост цен

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден своими заявлениями о росте стоимости энергоносителей демонстрирует полное непонимание того, как работает рыночная экономика, пишут обозреватели газеты Boston Herald.
В СМИ подчеркивается, что попытки американского президента обвинить в скачке цен на топливо Москву и продающие его компании показывают нежелание разбираться в истинных причинах инфляции.
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Издание поддержало ответный твит Американской нефтегазовой ассоциации на пост Байдена с призывом снизить цены на заправках, в котором организация посоветовала ему "пройти вводный курс экономической теории в университете".
"Стало неинтересно видеть попытки Байдена обвинить в высоких ценах на топливо всех, кроме собственной внутренней политики в области бурения и добычи", — констатируют журналисты.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Президент России, комментируя такие высказывания, отметил, что они рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
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