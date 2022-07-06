15:16 06.07.2022 (обновлено: 16:49 06.07.2022)
СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине
The Washington Times: Байдену пора последовать примеру Никсона и уйти в отставку
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен уйти в отставку из-за опасной политики, которую он ведет в отношении Украины, пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для The Washington Times.
"Испытывая сильное давление из-за большого числа внутренних проблем в США и видя падение собственного рейтинга, Байден старается сменить повестку, раздувая кризис на Украине и демонизируя президента России Владимира Путина", — заметил автор.
Он отметил, что подобная тактика американского президента чрезвычайно опасна. Она не только затягивает и усугубляет конфликт на Украине, но и резко увеличивает риск начала Третьей мировой войны.
Автор призывает Байдена досрочно сложить полномочия, как когда-то сделал другой американский президент Ричард Никсон, чтобы США как можно скорее сменили политический курс.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью Вооруженных сил России.
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