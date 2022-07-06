https://ria.ru/20220706/bayden-1800697793.html

СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине

СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине

Президент США Джо Байден должен уйти в отставку из-за опасной политики, которую он ведет в отношении Украины, пишет президент Американского университета в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:16

2022-07-06T15:16

2022-07-06T16:49

в мире

украина

сша

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g7

ричард никсон

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен уйти в отставку из-за опасной политики, которую он ведет в отношении Украины, пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для The Washington Times.Лозанский подчеркнул, что, преследуя собственные цели, Байден смог убедить лидеров стран НАТО и G7 продолжать оказывать помощь Украине и поставлять ей еще больше оружия.Он отметил, что подобная тактика американского президента чрезвычайно опасна. Она не только затягивает и усугубляет конфликт на Украине, но и резко увеличивает риск начала Третьей мировой войны.Автор призывает Байдена досрочно сложить полномочия, как когда-то сделал другой американский президент Ричард Никсон, чтобы США как можно скорее сменили политический курс.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью Вооруженных сил России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220706/ukraina-1800679130.html

https://ria.ru/20220706/izbavlenie-1800564341.html

украина

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, сша, нато, g7, ричард никсон, владимир путин, джо байден