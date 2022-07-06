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СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине - РИА Новости, 06.07.2022
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СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине
СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине - РИА Новости, 06.07.2022
СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине
Президент США Джо Байден должен уйти в отставку из-за опасной политики, которую он ведет в отношении Украины, пишет президент Американского университета в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:16
2022-07-06T16:49
в мире
украина
сша
нато
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ричард никсон
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен уйти в отставку из-за опасной политики, которую он ведет в отношении Украины, пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для The Washington Times.Лозанский подчеркнул, что, преследуя собственные цели, Байден смог убедить лидеров стран НАТО и G7 продолжать оказывать помощь Украине и поставлять ей еще больше оружия.Он отметил, что подобная тактика американского президента чрезвычайно опасна. Она не только затягивает и усугубляет конфликт на Украине, но и резко увеличивает риск начала Третьей мировой войны.Автор призывает Байдена досрочно сложить полномочия, как когда-то сделал другой американский президент Ричард Никсон, чтобы США как можно скорее сменили политический курс.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью Вооруженных сил России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800679130.html
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в мире, украина, сша, нато, g7, ричард никсон, владимир путин, джо байден
15:16 06.07.2022 (обновлено: 16:49 06.07.2022)
 
СМИ: Байдену пора уйти из-за его "опасного плана" по Украине

The Washington Times: Байдену пора последовать примеру Никсона и уйти в отставку

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен уйти в отставку из-за опасной политики, которую он ведет в отношении Украины, пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для The Washington Times.

"Испытывая сильное давление из-за большого числа внутренних проблем в США и видя падение собственного рейтинга, Байден старается сменить повестку, раздувая кризис на Украине и демонизируя президента России Владимира Путина", — заметил автор.

Лозанский подчеркнул, что, преследуя собственные цели, Байден смог убедить лидеров стран НАТО и G7 продолжать оказывать помощь Украине и поставлять ей еще больше оружия.
Он отметил, что подобная тактика американского президента чрезвычайно опасна. Она не только затягивает и усугубляет конфликт на Украине, но и резко увеличивает риск начала Третьей мировой войны.
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Автор призывает Байдена досрочно сложить полномочия, как когда-то сделал другой американский президент Ричард Никсон, чтобы США как можно скорее сменили политический курс.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью Вооруженных сил России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАНАТОG7Ричард НиксонВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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