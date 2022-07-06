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Биография Мохаммеда Баркиндо

Биография Мохаммеда Баркиндо - РИА Новости, 06.07.2022

Биография Мохаммеда Баркиндо

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо (Mohammed Sanusi Barkindo) родился 20 апреля 1959 года в городе Йоле, штат Адамава, Нигерия. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:19

2022-07-06T11:19

2022-07-06T11:19

справки

нигерия

мохаммед баркиндо

опек

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо (Mohammed Sanusi Barkindo) родился 20 апреля 1959 года в городе Йоле, штат Адамава, Нигерия. В 1981 году получил степень бакалавра политологии в нигерийском Университете имени Ахмаду Белло в городе Зария (штат Кадуна, Нигерия), в 1988 году получил диплом специалиста в области экономики и управления нефтяной промышленностью в Оксфордском университете в Великобритании, в 1991 году – степень магистра в области делового администрирования в Юго-Восточном университете в Вашингтоне, США.В 1982-1985 годах Баркиндо работал в Нигерийской горнодобывающей корпорации (Лагос, Нигерия), где быстро продвигался по карьерной лестницы и стал директором. С 1984 года по 1986 год – специальный помощник министра горнодобывающей промышленности Нигерии. В 1986-1989 годах был специальным помощником министра нефтяных ресурсов Нигерии и руководителем канцелярии председателя правления Нигерийской национальной нефтяной корпорации (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC). С 1992 года около 24 лет работал на различных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации. Он был руководителем отдела международных инвестиций, руководителем отдела международной торговли, президентом дочерней компании Duke Oil Inc, в 1993-1994 годах – председателем NAPOIL. В 1993-1997 годах возглавлял представительство NNPC в Лондоне (Великобритания), в 1998-2003 годах был управляющим и исполнительным директором международного торгового подразделения NNPC – HYSON/CALSON, в 2003-2004 годах – генеральным менеджером Группы по инвестициям. С 2005 года занимал должность заместителя управляющего директора компании Nigerian Liquefied Natural Gas (NLNG), совместного предприятия NNPC, Shell, Total и Eni. В 2007 году Баркиндо стал координатором специальных проектов NNPC, курировал все проекты федерального правительства, возложенные на корпорацию в качестве координатора.С 2009 года по 2010 год был главным исполнительным директором NNPC.Баркиндо работал в нескольких советах директоров компаний – объектов инвестиций NNPC, таких как банки, нефтесервисные компании, международные торговые компании и т.д.С 1986 года – в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В 1986-2010 годах был членом делегации Нигерии, в 1993-2008 годах – представителем Нигерии в Совете экономической комиссии ОПЕК. В 2006 году исполнял обязанности генерального секретаря ОПЕК, а с 2009 по 2010 годы представлял Нигерию в Совете управляющих ОПЕК. 2 июня 2016 года на конференции ОПЕК Мохаммед Баркиндо был назначен генеральным секретарем организации со вступлением в должность с 1 августа 2016 года сроком на три года. В 2019 году его полномочия на посту генерального секретаря организации были продлены на второй срок. Баркиндо помогал разрабатывать Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Киотский протокол в качестве руководителя технической делегации Нигерии на переговорах в ООН с 1991 года. Он участвовал во всех 15 конференциях по изменению климата, был заместителем председателя конференций в 2007, 2008 и 2009 годах.Баркиндо также был председателем Целевой группы ОПЕК Комиссии ООН по устойчивому развитию на 15-й сессии. В 2013-2016 годах был научным сотрудником университета Джорджа Мейсона (Фэрфакс, Вирджиния, США). Баркиндо являлся почетным доктором наук Федерального технологического университета в Йоле (Гирей, штат Адамава, Нигерия). Мохаммед Баркиндо скончался в 23.00 5 июля 2022 года (1.00 6 июля мск). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, нигерия, мохаммед баркиндо, опек