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Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи
Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи - РИА Новости, 06.07.2022
Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал лживыми заявления Владимира Зеленского о снижении расходов бюджета страны за счет сокращения 173 тысяч... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:55
2022-07-06T18:55
2022-07-06T18:55
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал лживыми заявления Владимира Зеленского о снижении расходов бюджета страны за счет сокращения 173 тысяч госчиновников.Он отметил, что расходы на госаппарат на самом деле не сократятся, так как многие функции будут отданы на аутсорсинг. По его словам, функции министерства будет выполнять частная контора, которой тоже придется платить из того же госбюджета."Просто статья расходов будет другая, а Зеленский будет кичиться, что реформа удалась. Но знайте – это снова вранье!" - добавил он.Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в кабмине обсуждают сокращение числа министерств, планируется сократить их с 20 до 12. А также сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысячи до 2,7 тысячи.
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в мире, жкх
Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи
Николай Азаров: Зеленский врет про экономию расходов, связанную с сокращением чиновников
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал
лживыми заявления Владимира Зеленского о снижении расходов бюджета страны за счет сокращения 173 тысяч госчиновников.
"Зеленский уверяет, что увольнение 173 тысяч госчиновников поможет сократить расходы бюджета. Но он врет. Экономия в годовом исчислении составит от 12-20 миллиардов гривен, тогда как расходы на оборону составляют сейчас 120 миллиардов гривен в месяц, то есть 1 триллион 200 миллиардов гривен в год", - заявил Азаров в своем Telegram.
Он отметил, что расходы на госаппарат на самом деле не сократятся, так как многие функции будут отданы на аутсорсинг. По его словам, функции министерства будет выполнять частная контора, которой тоже придется платить из того же госбюджета.
"Просто статья расходов будет другая, а Зеленский будет кичиться, что реформа удалась. Но знайте – это снова вранье!" - добавил он.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в кабмине обсуждают сокращение числа министерств, планируется сократить их с 20 до 12. А также сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысячи до 2,7 тысячи.