Рейтинг@Mail.ru
Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/azarov-1800785500.html
Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи
Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи - РИА Новости, 06.07.2022
Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал лживыми заявления Владимира Зеленского о снижении расходов бюджета страны за счет сокращения 173 тысяч... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:55
2022-07-06T18:55
в мире
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/73/1509337305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aefbda21bf032df0432f11c6eec8502.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал лживыми заявления Владимира Зеленского о снижении расходов бюджета страны за счет сокращения 173 тысяч госчиновников.Он отметил, что расходы на госаппарат на самом деле не сократятся, так как многие функции будут отданы на аутсорсинг. По его словам, функции министерства будет выполнять частная контора, которой тоже придется платить из того же госбюджета."Просто статья расходов будет другая, а Зеленский будет кичиться, что реформа удалась. Но знайте – это снова вранье!" - добавил он.Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в кабмине обсуждают сокращение числа министерств, планируется сократить их с 20 до 12. А также сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысячи до 2,7 тысячи.
https://ria.ru/20220706/terror-1800683493.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/73/1509337305_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d96410077797672cb18d72e44fab9494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх
18:55 06.07.2022
 
Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи

Николай Азаров: Зеленский врет про экономию расходов, связанную с сокращением чиновников

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭкс-глава правительства Украины Николай Азаров
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал лживыми заявления Владимира Зеленского о снижении расходов бюджета страны за счет сокращения 173 тысяч госчиновников.
"Зеленский уверяет, что увольнение 173 тысяч госчиновников поможет сократить расходы бюджета. Но он врет. Экономия в годовом исчислении составит от 12-20 миллиардов гривен, тогда как расходы на оборону составляют сейчас 120 миллиардов гривен в месяц, то есть 1 триллион 200 миллиардов гривен в год", - заявил Азаров в своем Telegram.
Он отметил, что расходы на госаппарат на самом деле не сократятся, так как многие функции будут отданы на аутсорсинг. По его словам, функции министерства будет выполнять частная контора, которой тоже придется платить из того же госбюджета.
"Просто статья расходов будет другая, а Зеленский будет кичиться, что реформа удалась. Но знайте – это снова вранье!" - добавил он.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в кабмине обсуждают сокращение числа министерств, планируется сократить их с 20 до 12. А также сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысячи до 2,7 тысячи.
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 14:39Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал террор на Донбассе приоритетной задачей, заявил Кива
 
В миреЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала