https://ria.ru/20220706/azarov-1800785500.html

Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи

Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи - РИА Новости, 06.07.2022

Бывший глава правительства Украины Азаров уличил Зеленского во лжи

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал лживыми заявления Владимира Зеленского о снижении расходов бюджета страны за счет сокращения 173 тысяч... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:55

2022-07-06T18:55

2022-07-06T18:55

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экс-глава правительства Украины Николай Азаров назвал лживыми заявления Владимира Зеленского о снижении расходов бюджета страны за счет сокращения 173 тысяч госчиновников.Он отметил, что расходы на госаппарат на самом деле не сократятся, так как многие функции будут отданы на аутсорсинг. По его словам, функции министерства будет выполнять частная контора, которой тоже придется платить из того же госбюджета."Просто статья расходов будет другая, а Зеленский будет кичиться, что реформа удалась. Но знайте – это снова вранье!" - добавил он.Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в кабмине обсуждают сокращение числа министерств, планируется сократить их с 20 до 12. А также сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысячи до 2,7 тысячи.

https://ria.ru/20220706/terror-1800683493.html

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