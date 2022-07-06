https://ria.ru/20220706/avtovaz-1800676302.html

"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж Lada Granta Drive Active'22

"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж Lada Granta Drive Active'22 - РИА Новости, 06.07.2022

"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж Lada Granta Drive Active'22

"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж седана Lada Granta Drive Active 2022 модельного года, следует из сообщения компании. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:16

2022-07-06T14:16

2022-07-06T14:16

экономика

авто

тольятти

ижевск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

lada vesta

renault logan

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж седана Lada Granta Drive Active 2022 модельного года, следует из сообщения компании."Предложение на данную конфигурацию на 138 000 рублей выгоднее стоимости Granta Drive Active предыдущего модельного года. Цены на Granta Drive Active стартуют с отметки 784 900 рублей (с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме трейд-ин или при использовании кредитной программы Lada Finance)", - отметили в компании.В "АвтоВАЗе" напомнили, что автомобиль разработан подразделением Lada Sport, отличается спортивными элементами шасси и отделки интерьера и предназначен для поклонников активного стиля вождения.Так, на Lada Granta Drive Active'22 устанавливается короткоходная подвеска со спортивными настройками. В качестве силового агрегата использован двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил (90 л.с., 143 Нм) в паре с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. В интерьере применена контрастная отделка в ярко-красном цвете: вставки на сиденьях, подсветка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки передач.В оснащение Lada Granta Drive Active 2022 модельного года входят, в частности, дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого управления, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с обогревом и электроприводом. Также доступны версии Granta Drive Active, оборудованные кондиционером."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220705/soglashenie-1800441941.html

https://ria.ru/20220705/avtovaz-1800391043.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, lada vesta, renault logan