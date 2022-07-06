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Моор проверил темпы строительства автомагистралей в Тюмени - РИА Новости, 06.07.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220706/avtomagistrali-1800693758.html
Моор проверил темпы строительства автомагистралей в Тюмени
Моор проверил темпы строительства автомагистралей в Тюмени - РИА Новости, 06.07.2022
Моор проверил темпы строительства автомагистралей в Тюмени
Дорожные строители активно ведут прокладку магистралей в новых микрорайонах Тюмени, на некоторых участках с опережением графика, сообщил губернатор Тюменской... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:04
2022-07-06T15:04
тюменская область
александр моор
тюмень
россия
дороги
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. Дорожные строители активно ведут прокладку магистралей в новых микрорайонах Тюмени, на некоторых участках с опережением графика, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра инфраструктурных объектов в городе.Губернатор посетил несколько объектов, в том числе улицы Тимофея Кармацкого и Фармана Салманова в новых быстрорастущих микрорайонах Тюмени, жители которых пока испытывают определенные трудности из-за отсутствия качественных дорог."Строительство дорог на улицах Кармацкого, Салманова и других улицах в Тюмени идет по плану, даже с некоторым опережением, потому что мы авансировали эти объекты, подрядчики закупили все необходимые материалы, поэтому проблем с импортозамещением в дорожном строительстве абсолютно нет. Все инженерные коммуникации проложены, на этих двух объектах ничего не мешает работать и сдать их в эксплуатацию раньше сроков", - сообщил Александр Моор.Новая четырехполосная дорога по улице Тимофея Кармацкого протяженностью 1,9 км станет сквозной и соединит улицы Алебашевскую и Мельникайте, она будет идти параллельно улице Дружбы, сдача запланирована на осень 2023 года. На улице Фармана Салманова к осени 2024 года будет построено 2,3 км шестиполосной магистрали, она станет продолжением улицы Калинина и разгрузит другие дороги в быстро растущей части города, а также свяжет кварталы с центральной частью Тюмени.
https://ria.ru/20220705/podzhigateli-1800385974.html
https://ria.ru/20220704/uchastok-1800170430.html
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александр моор, тюмень, россия, дороги, тюменская область
15:04 06.07.2022
 
Моор проверил темпы строительства автомагистралей в Тюмени

Губернатор Моор проверил темпы строительства автомагистралей в новых микрорайонах Тюмени

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. Дорожные строители активно ведут прокладку магистралей в новых микрорайонах Тюмени, на некоторых участках с опережением графика, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра инфраструктурных объектов в городе.
Губернатор посетил несколько объектов, в том числе улицы Тимофея Кармацкого и Фармана Салманова в новых быстрорастущих микрорайонах Тюмени, жители которых пока испытывают определенные трудности из-за отсутствия качественных дорог.
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"Строительство дорог на улицах Кармацкого, Салманова и других улицах в Тюмени идет по плану, даже с некоторым опережением, потому что мы авансировали эти объекты, подрядчики закупили все необходимые материалы, поэтому проблем с импортозамещением в дорожном строительстве абсолютно нет. Все инженерные коммуникации проложены, на этих двух объектах ничего не мешает работать и сдать их в эксплуатацию раньше сроков", - сообщил Александр Моор.
Новая четырехполосная дорога по улице Тимофея Кармацкого протяженностью 1,9 км станет сквозной и соединит улицы Алебашевскую и Мельникайте, она будет идти параллельно улице Дружбы, сдача запланирована на осень 2023 года. На улице Фармана Салманова к осени 2024 года будет построено 2,3 км шестиполосной магистрали, она станет продолжением улицы Калинина и разгрузит другие дороги в быстро растущей части города, а также свяжет кварталы с центральной частью Тюмени.
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