https://ria.ru/20220706/avtomagistrali-1800693758.html

Моор проверил темпы строительства автомагистралей в Тюмени

Моор проверил темпы строительства автомагистралей в Тюмени - РИА Новости, 06.07.2022

Моор проверил темпы строительства автомагистралей в Тюмени

Дорожные строители активно ведут прокладку магистралей в новых микрорайонах Тюмени, на некоторых участках с опережением графика, сообщил губернатор Тюменской... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:04

2022-07-06T15:04

2022-07-06T15:04

тюменская область

александр моор

тюмень

россия

дороги

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. Дорожные строители активно ведут прокладку магистралей в новых микрорайонах Тюмени, на некоторых участках с опережением графика, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра инфраструктурных объектов в городе.Губернатор посетил несколько объектов, в том числе улицы Тимофея Кармацкого и Фармана Салманова в новых быстрорастущих микрорайонах Тюмени, жители которых пока испытывают определенные трудности из-за отсутствия качественных дорог."Строительство дорог на улицах Кармацкого, Салманова и других улицах в Тюмени идет по плану, даже с некоторым опережением, потому что мы авансировали эти объекты, подрядчики закупили все необходимые материалы, поэтому проблем с импортозамещением в дорожном строительстве абсолютно нет. Все инженерные коммуникации проложены, на этих двух объектах ничего не мешает работать и сдать их в эксплуатацию раньше сроков", - сообщил Александр Моор.Новая четырехполосная дорога по улице Тимофея Кармацкого протяженностью 1,9 км станет сквозной и соединит улицы Алебашевскую и Мельникайте, она будет идти параллельно улице Дружбы, сдача запланирована на осень 2023 года. На улице Фармана Салманова к осени 2024 года будет построено 2,3 км шестиполосной магистрали, она станет продолжением улицы Калинина и разгрузит другие дороги в быстро растущей части города, а также свяжет кварталы с центральной частью Тюмени.

https://ria.ru/20220705/podzhigateli-1800385974.html

https://ria.ru/20220704/uchastok-1800170430.html

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Владимир Лаврентьев

александр моор, тюмень, россия, дороги, тюменская область