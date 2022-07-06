Рейтинг@Mail.ru
Премьер Австралии оправдался за поездку на Украину - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/avstraliya-1800652072.html
Премьер Австралии оправдался за поездку на Украину
Премьер Австралии оправдался за поездку на Украину - РИА Новости, 06.07.2022
Премьер Австралии оправдался за поездку на Украину
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе оправдался за то, что не был в стране во время наводнения, а находился в международном турне, включающем визит на... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:53
2022-07-06T12:53
в мире
австралия
новый южный уэльс
энтони альбанезе
украина
нато
владимир зеленский
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789925628_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_e2be6253e5c653dec9d4525c767ff90b.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе оправдался за то, что не был в стране во время наводнения, а находился в международном турне, включающем визит на Украину, заявив, что невозможно отделить международные события от их влияния на Австралию.В понедельник теневой казначей Австралии Ангус Тейлор в эфире радио 2GB раскритиковал Альбанезе за то, что тот не находился в стране в дни сильных наводнений. "В то время, как 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, премьер-министра больше интересовала его репутация на международной арене, а не то, как сделать так, чтобы людям Нового Южного Уэльса было, где спать", - заявил Тейлор, добавив, что Альбанезе "поднял телефон лишь спустя 48 часов после начала наводнений", когда ему позвонил премьер штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте."Я уверен, что мой визит на Украину был важен, важно показать нашу солидарность с народом Украины", - сказал Альбанезе журналистам. Он добавил, его участие в саммите НАТО в Мадриде, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном тоже были необходимы."Мы не можем отделить международные события от их влияния на Австралию и австралийцев... У меня уже очень давно не было выходного", - заявил премьер, добавив, что посетит районы, подвергшиеся затоплению, в среду.Энтони Альбанезе отправился в заграничное турне 26 июня. Он навестил австралийские войска на Ближнем Востоке, принял участие в саммите НАТО в Испании, встретился с Макроном в Париже, а также посетил Киев.Власти Австралии в понедельник объявили зонами стихийного бедствия районы, наиболее пострадавшие от наводнения. По данным бюро метеорологии, сильнее всего пострадали районы города Виндзор, расположенного к северо-западу от Сиднея, штат Новый Южный Уэльс. По данным ведомства, город переживает уже третье наводнение в этом году. Во вторник около 50 тысяч жителей штата Новый Южный Уэльс получили предписание покинуть дома.
https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799945515.html
https://ria.ru/20220629/avstraliya-1799008648.html
австралия
новый южный уэльс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789925628_265:0:2690:1819_1920x0_80_0_0_0be5036d64b04a5bae40489f1bce64d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, новый южный уэльс, энтони альбанезе, украина, нато, владимир зеленский, эммануэль макрон
12:53 06.07.2022
 
Премьер Австралии оправдался за поездку на Украину

Премьер Австралии Альбанезе оправдался за то, что не был в стране во время наводнения

© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе оправдался за то, что не был в стране во время наводнения, а находился в международном турне, включающем визит на Украину, заявив, что невозможно отделить международные события от их влияния на Австралию.
В понедельник теневой казначей Австралии Ангус Тейлор в эфире радио 2GB раскритиковал Альбанезе за то, что тот не находился в стране в дни сильных наводнений. "В то время, как 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, премьер-министра больше интересовала его репутация на международной арене, а не то, как сделать так, чтобы людям Нового Южного Уэльса было, где спать", - заявил Тейлор, добавив, что Альбанезе "поднял телефон лишь спустя 48 часов после начала наводнений", когда ему позвонил премьер штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте.
Маркировка слитка золота в России - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 18:46
СМИ: премьер Австралии заявил о планах запретить импорт российского золота
"Я уверен, что мой визит на Украину был важен, важно показать нашу солидарность с народом Украины", - сказал Альбанезе журналистам. Он добавил, его участие в саммите НАТО в Мадриде, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном тоже были необходимы.
"Мы не можем отделить международные события от их влияния на Австралию и австралийцев... У меня уже очень давно не было выходного", - заявил премьер, добавив, что посетит районы, подвергшиеся затоплению, в среду.
Энтони Альбанезе отправился в заграничное турне 26 июня. Он навестил австралийские войска на Ближнем Востоке, принял участие в саммите НАТО в Испании, встретился с Макроном в Париже, а также посетил Киев.
Власти Австралии в понедельник объявили зонами стихийного бедствия районы, наиболее пострадавшие от наводнения. По данным бюро метеорологии, сильнее всего пострадали районы города Виндзор, расположенного к северо-западу от Сиднея, штат Новый Южный Уэльс. По данным ведомства, город переживает уже третье наводнение в этом году. Во вторник около 50 тысяч жителей штата Новый Южный Уэльс получили предписание покинуть дома.
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:24
Австралия намерена утвердить планы по подлодкам в рамках AUKUS
 
В миреАвстралияНовый Южный УэльсЭнтони АльбанезеУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала