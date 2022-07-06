https://ria.ru/20220706/avstraliya-1800652072.html

Премьер Австралии оправдался за поездку на Украину

Премьер Австралии оправдался за поездку на Украину - РИА Новости, 06.07.2022

Премьер Австралии оправдался за поездку на Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе оправдался за то, что не был в стране во время наводнения, а находился в международном турне, включающем визит на... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:53

2022-07-06T12:53

2022-07-06T12:53

в мире

австралия

новый южный уэльс

энтони альбанезе

украина

нато

владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе оправдался за то, что не был в стране во время наводнения, а находился в международном турне, включающем визит на Украину, заявив, что невозможно отделить международные события от их влияния на Австралию.В понедельник теневой казначей Австралии Ангус Тейлор в эфире радио 2GB раскритиковал Альбанезе за то, что тот не находился в стране в дни сильных наводнений. "В то время, как 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, премьер-министра больше интересовала его репутация на международной арене, а не то, как сделать так, чтобы людям Нового Южного Уэльса было, где спать", - заявил Тейлор, добавив, что Альбанезе "поднял телефон лишь спустя 48 часов после начала наводнений", когда ему позвонил премьер штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте."Я уверен, что мой визит на Украину был важен, важно показать нашу солидарность с народом Украины", - сказал Альбанезе журналистам. Он добавил, его участие в саммите НАТО в Мадриде, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном тоже были необходимы."Мы не можем отделить международные события от их влияния на Австралию и австралийцев... У меня уже очень давно не было выходного", - заявил премьер, добавив, что посетит районы, подвергшиеся затоплению, в среду.Энтони Альбанезе отправился в заграничное турне 26 июня. Он навестил австралийские войска на Ближнем Востоке, принял участие в саммите НАТО в Испании, встретился с Макроном в Париже, а также посетил Киев.Власти Австралии в понедельник объявили зонами стихийного бедствия районы, наиболее пострадавшие от наводнения. По данным бюро метеорологии, сильнее всего пострадали районы города Виндзор, расположенного к северо-западу от Сиднея, штат Новый Южный Уэльс. По данным ведомства, город переживает уже третье наводнение в этом году. Во вторник около 50 тысяч жителей штата Новый Южный Уэльс получили предписание покинуть дома.

https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799945515.html

https://ria.ru/20220629/avstraliya-1799008648.html

австралия

новый южный уэльс

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, австралия, новый южный уэльс, энтони альбанезе, украина, нато, владимир зеленский, эммануэль макрон